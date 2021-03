Reunião para tratar do tema foi realizada virtualmente Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:16 | Atualizado 19/03/2021 12:21

A secretaria de Educação de Paty do Alferes, sul do estado, vai promover o ensino das relações étnico-raciais na rede municipal. Na última semana, o secretário de Educação, David Mello, e a coordenadora de Projetos, Rosi Stumbo, se reuniram virtualmente com a equipe de Gerência de Relações Étnicos -Raciais do município do Rio de Janeiro, formada pela gerente e professora Joana Oscar e pelos professores Pedro Bárbara, Luciana Nascimento e Paula Martins.



O secretário de Educação comentou o projeto educacional. “Trocamos informações e tecemos parceria sobre a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no município de Paty do Alferes. O objetivo é estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias”, disse David.