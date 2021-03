Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:15 | Atualizado 20/03/2021 15:27

Paty do Alferes, sul do estado, vai começar uma nova etapa de vacinação contra a covid-19. A partir de segunda-feira (22), será iniciada a imunização dos idosos de 77 e 78 anos. A prefeitura destaca que os agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com os idosos que moram na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores devem entrar em contato com a Central de Vacinas pelo WhatsApp (24) 98165-0328.