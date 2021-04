Oficina acontece hoje (13) Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:45

A Prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está convidando toda a população local para participar da 1ª Oficina que discutirá a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS). O evento será realizado hoje (13), às 18h30, de forma virtual.

O PMGIRS é um documento que, por meio de um diagnóstico, aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos urbanos, contemplando os aspectos referentes a não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O Plano deverá conter ainda a estratégia geral dos responsáveis pela geração dos resíduos e dos responsáveis pela limpeza urbana (cidadãos, empresas, indústrias e poder público) para proteger a saúde humana e o meio ambiente, conforme dispõe a Lei 12.305/2010, também conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A prefeitura ressalta que o PMGIRS é essencial para a sociedade, já que visa o desenvolvimento sustentável



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, esta é uma oportunidade de discutir com a sociedade e construir coletivamente diretrizes para políticas públicas importantes na área ambiental. “Além de promover um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no território municipal, o PMGIRS contempla possibilidades de implantação de soluções integradas para os diversos tipos de resíduos gerados. Também avança na questão de estímulo a programas e ações de educação ambiental, além de prever a inserção dos catadores em várias etapas do processo de manejo dos resíduos. Ademais, funciona como pré-requisito para os municípios terem acesso a recursos do Governo Federal”, ressalta André Dantas.



A Diretora de Saneamento Ambiental e Gestão de Áreas Protegidas destaca a importância da participação popular na elaboração do plano "A população como um todo, seja como indivíduo/cidadão, ou como empresa/pessoa jurídica, pode e deve participar do diagnóstico municipal, através das oficinas e audiências públicas que serão promovidas e divulgadas. Afinal, é a população que conhece a realidade do seu bairro e também ela como um todo é geradora de resíduos e, por isso, deve participar da discussão que envolverá o planejamento, a organização e o manejo dos resíduos do território ao qual pertence. Contamos muito com esta participação para construirmos juntos uma Paty mais sustentável”, diz Luiza Mothé.