Unidade deve ser inaugurada em dezembro - Divulgação

Publicado 29/11/2021 13:50

Depois de reformar e ampliar sete unidades de saúde (Pedras Ruivas, Horizonte, Granja Califórnia, Vista Alegre, Palmares e Capivara), a prefeitura de Paty do Alferes está na reta final da obra da nova unidade do bairro Arcozelo, localizada em um terreno de 839m² e com 302,62m² de área construída. De acordo com o arquiteto Darlei Chaves, responsável pelo acompanhamento de execução da obra, a nova unidade conta com 5 banheiros, consultório odontológico para duas cadeiras, consultório médico, sala de atividades coletivas, copa, almoxarifado, sala de vacinas, sala de curativos, recepção, área coberta, sala de acolhimento, sala de observação/coleta e sala de gerência. A obra também envolve um sistema de captação e reaproveitamento de águas pluviais.

A construção de uma Unidade de Saúde em Arcozelo é uma reivindicação antiga, já que ao longo de anos os moradores da localidade precisaram buscar atendimento no bairro Poaia. A atual gestão conseguiu cadastrar uma nova unidade para o bairro, que atualmente funciona no Roseiral, e conquistou recursos para a obra do novo posto no valor de R$688.769,14, seguindo o padrão atual exigido pelo Ministério da Saúde. “Estamos construindo um posto espetacular, moderno, gerando mais conforto e melhor atendimento para a população de Arcozelo. No bairro, há a Clínica da Família para atendimento de especialidades de todos os patienses, que durante a pandemia virou nosso Centro de Triagem, mas faltava uma Unidade Básica de Saúde para este que é um dos maiores bairros de nosso município. Toda nossa equipe de saúde e planejamento está de parabéns por este projeto. Vai ser mais uma conquista para nossa saúde”, comentou o prefeito Juninho Bernardes. A previsão da Secretaria de Saúde é inaugurar a nova unidade ainda neste ano.