Equipe se une para ampliar projetoDivulgação

Publicado 02/12/2021 07:33

A prefeitura de Paty do Alferes está em processo de ampliação da coleta seletiva. Durante as próximas semanas, agentes comunitários de saúde, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e membros da associação de catadores vão se juntar para visitar os bairros Condomínio de Ville de Monte Alegre, Mato Grosso (Grotão), Monte Alegre, Parque das Acácias e Pedras Ruivas. O objetivo é mobilizar a população dessas localidades para aderir ao Programa da Coleta Seletiva Porta a Porta. A determinação de ampliar o projeto é do prefeito Juninho Bernardes, que construiu uma política pública voltada para o desenvolvimento sustentável da cidade ao lado do vice Arlindo Dentista.

O programa de coleta seletiva no sistema porta a porta começou em outubro de 2018 com 4 bairros e agora alcança 17. Neste período, o volume coletado mais que dobrou. Atualmente, são reciclados mais de 12 toneladas mês no município, gerando renda para os 12 catadores da associação que participam do projeto da prefeitura, contribuindo para a melhoria da qualidade do ambiente e para o incremento do ICMS Verde de Paty do Alferes. Além da coleta seletiva, projetos de reflorestamento em Palmares e outros pontos do território, educação ambiental em todas as escolas da rede pública, o projeto de paisagismo no centro da cidade, a reestruturação do horto municipal e o investimento em saneamento básico fazem parte do projeto ambiental da atual administração. “Nós queremos uma Paty diferente, com desenvolvimento, mas cuidando do Meio Ambiente. O projeto Coleta Seletiva já é modelo para outros municípios. Quero parabenizar o secretário André Dantas, o diretor do projeto Rondinelli Curityba e toda a equipe envolvida. Este projeto já duplicou o volume de coleta de reciclados em nosso município, e tem ajudado nossa população a ver que cada um pode contribuir por uma cidade melhor. Mais projetos estão sendo desenvolvidos para que Paty se torne cada vez mais um lugar melhor para se viver”, disse o prefeito Juninho. Abaixo, veja como funciona a Coleta Seletiva em Paty do Alferes.



- Todos os dias, após às 18h: coleta de lixo reciclável seco no comércio central.

- Segunda-feira, a partir das 9h: coleta de resíduos recicláveis secos no Centro, Parque Barcelos, Mato Grosso e Bairro Esperança.

*Coleta de Poda: Condomínio de Ville de Monte Alegre, Mato Grosso (Grotão), Monte Alegre, Parque das Acácias e Pedras Ruivas (em fase de implantação).

- Terça-feira, a partir das 9h: coleta de resíduos recicláveis secos no Acampamento, Mantiquira, Recanto e Alto do Recanto (Morro do Ilney)

- Quarta-feira, a partir das 9h: coleta de restos de poda no Acampamento, Mantiquira, Recanto e Alto do Recanto (Morro do Ilney)

- Quinta-feira, a partir das 9h: coleta de restos de poda no Centro, Parque Barcelos, Mato Grosso e Bairro Esperança

*Coletas de recicláveis secos: Condomínio de Ville de Monte Alegre, Mato Grosso (Grotão), Monte Alegre, Parque das Acácias e Pedras Ruivas (*em fase de implantação)

- Sexta-feira, a partir das 9h: coleta de recicláveis secos e restos de poda no Lameirão, Goiabal, Fortaleza e Morro do Capitão.