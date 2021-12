Lançamentos serão feitos em 15 de dezembro - Divulgação

Lançamentos serão feitos em 15 de dezembroDivulgação

Publicado 07/12/2021 18:21

Para festejar o aniversário de Paty do Alferes, a Câmara de Vereadores fará a entrega de um pacote de obras no próximo dia 15 de dezembro. Um dos destaques será a nova fachada do prédio do Legislativo, que também ganhou novo projeto paisagístico e iluminação externa. O prédio será batizado com o nome do Vereador Alício Pereira Mamedir, antigo proprietário do local e já falecido. A nova Sala de Vereadores, onde os membros vão receber moradores e realizar reuniões, também será batizada em homenagem a um vereador, Totonho Rosa. “Estamos investindo na imagem do Poder Legislativo. Nosso povo merece um prédio bonito, bem cuidado e que reflita a nossa cidade, que é bela e aconchegante. Temos ainda um presente especial para marcar o aniversário da cidade e que somente será revelado no dia 15”, disse o presidente da Câmara, Rominho.

Além das obras, a Câmara de Paty adquiriu dois veículos Zero km para compor a frota e que serão utilizados especialmente para viagens de representação na cidade do Rio de Janeiro e em Brasília. “O ano de 2022 será atípico, pois é ano de eleição e precisamos agir para liberar o máximo de recursos possíveis, conforme determina a legislação. Estes novos veículos trazem mais segurança e tranquilidade nas viagens e com certeza ajudará o trabalho dos vereadores”, disse o vice-presidente da Câmara, Leinho.

Em 2021, com a criação da TV Câmara local, todas as sessões legislativas e audiências públicas passaram a ser transmitidas ao vivo. “Nosso objetivo é dar a maior transparência possível, mostrar o trabalho dos vereadores. Estamos cumprindo nosso papel fiscalizador, basta ver as dezenas de indicações legislativas em todas as sessões, além da grande parceria com o Executivo, que reflete em obras e serviços para os cidadãos”, destacou Rominho.