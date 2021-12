Carla Moraes é professora municipal há 30 anos - Divulgação

Publicado 29/12/2021 11:19

A prefeitura de Paty do Alferes realizou o pagamento do abono do Fundeb para profissionais da rede municipal de Educação. Neste ano, o abono foi no valor de R$7.000,00 por matrícula - os professores com duas matrículas receberam R$14.000,00. De acordo com a Lei Federal LEI Nº 14.113 (2020), professores da rede municipal em efetivo exercício; professores que exercem função de administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional; e psicólogos e assistentes sociais que atuam na educação municipal podem receber o abono do Fundeb

Uma das professoras há mais tempo em atividade no município comentou o pagamento do abono, realizado no dia 23 de dezembro. “Há 30 anos atuo como professora na prefeitura de Paty. Eu amo trabalhar aqui, é um clima especial. E no dia do anúncio do abono ficamos muito felizes por este presente de natal no valor de R$7.000,00, que vai ajudar muito. Eu adotei uma bebê há três meses e este dinheiro veio em boa hora e com ele também vou poder viajar para ver meu filho no litoral. Fiquei muito contente também com o novo notebook que todos os professores receberam. Mas o mais importante foi o sentimento de valorização que sentimos, foi muito emocionante. Eu me senti muito valorizada por fazer parte desta educação que é premiada”, disse Carla Moraes.



O prefeito Juninho Bernardes também falou sobre a importância do abono. “Em nossa gestão, nós pautamos muito pela saúde e educação. E desde o início do nosso governo nós visamos valorizar nossos professores. Convocamos professores do último concurso, investimos em projetos de formação de professor e nos empenhamos em poder ofertar o abono para estes importantes profissionais. Este ano, conseguimos dar 1 notebook para cada professor e este abono de R7.000,00, que vira R$14.000,00 para o professor que tem duas matrículas. Tudo isso só é possível porque nós trabalhamos com seriedade, dedicação e uma gestão comprometida com o bem público”, disse o prefeito. O abono foi pago no último dia 23 de dezembro.