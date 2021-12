Vale deve ser usado na feira de sexta (24) - (Divulgação)

Publicado 21/12/2021 15:23

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, criou uma edição especial de Natal do Vale Feira. Há 4 anos, a prefeitura disponibiliza mensalmente um vale no valor de R$50,00 para os servidores municipais comprarem produtos da agricultura familiar na Feira de Paty ou na Feira de Avelar. Neste mês de dezembro, além desse valor, os servidores vão receber um bônus de R$25,00 a ser usado exclusivamente na Feira Especial de Natal, na sexta-feira (24). O benefício será concedido para todos os servidores da prefeitura, ativos e inativos.

“Nós criamos este projeto para fortalecer nossa agricultura familiar e valorizar nosso servidor. Hoje, mais de 150 agricultores e produtores da agroindústria participam direta e indiretamente da nossa feira, gerando mais trabalho e renda em nossa cidade. E este bônus vem para fortalecer ainda mais este projeto, que é referência em nosso estado, e valorizar nosso servidor, que durante todo o ano está conosco ajudando a construir uma cidade melhor. Este projeto é mais um trabalho para melhorar a vida dos patienses”, explicou o prefeito Juninho.