Inauguração foi feita no dia 15, aniversário de Paty(Divulgação)

Publicado 17/12/2021 16:33

O prefeito e o vice de Paty do Alferes, Juninho Bernardes e Arlindo Dentista inauguraram a nova unidade de saúde do bairro de Arcozelo, dentro da programação do aniversário de 34 anos de emancipação da cidade. Secretários, vereadores, servidores municipais e membros da sociedade civil participaram do evento de lançamento da nova unidade. Construída no padrão atual exigido pelo Ministério da Saúde e com recursos no valor de R$ R$688.769,14, a edificação tem consultório odontológico para duas cadeiras, consultório médico, sala de atividades coletivas, copa, almoxarifado, sala de vacinas, sala de curativos, recepção, área coberta, sala de acolhimento, sala de observação/coleta, sala de gerência, 5 banheiros e uma farmácia.

Durante o evento, foram entregues flores à família do ex-secretário de Saúde Pedro Avelino D’Oliveira Rodrigues (in memoriam), que dá nome à nova unidade. A atual secretária de Saúde destacou a importância da inauguração. "Quando assumimos o governo, os moradores de Arcozelo tinham de ir até a Poaia para ter atendimento médico. Nós conseguimos com muito trabalho, criar uma nova unidade que funcionava em uma local alugado no Roseiral, e agora podemos entregar esta unidade novinha à comunidade do bairro. Esta é uma das melhores unidades de saúde de nosso município. Parabéns a toda a equipe envolvida, ao Arlindo e ao Juninho por esta conquista”, disse Fabiana Cerqueira. “Eu lembro de quando foi nossa primeira eleição muita gente achava que o fato de eu e o Juninho sermos novos não íamos conseguir tantas realizações. Mas quem não acredita na juventude, não acredita no futuro. Estamos muito felizes de estamos inaugurando esta unidade de fácil acesso, que tem uma farmácia junto. Em 2017 tinha uma farmácia no município, agora esta é a quarta. Agradeço a todos que se empenharam, à câmara municipal e a todos os munícipes”, disse o vice-prefeito.

Juninho Bernardes fez agradecimentos e lançou novos 3 projetos para a saúde. “Agradeço ao meu pai Eurico Júnior, que lutou para não perdermos a emenda para a construção desta unidade. Também quero agradecer aos vereadores que sempre estão buscando com a gente recursos em Brasília, à equipe do planejamento e da saúde. Quero aproveitar este momento e dizer que vamos no dia 27 de dezembro vamos fazer uma licitação para ampliação e melhorias da Maternidade, vamos também reformar a Unidade da Bela Vista, também quero agradecer a FunRio pelo projeto Mais Saúde Pra gente, que proporciona agora termos médicos 8h por dia nas unidades. Outro projeto especial que quero anunciar é o Financiamento próprio da Prefeitura para Faculdade de Medicina, um por semestre, que depois de formado, o aluno devolve o recurso para o município. Os primeiros critérios é faixa social e ser ex-aluno da rede municipal de Paty. No início do ano que vem vamos lançar esta lei e o edital”, disse o prefeito.