Arlindo e Juninho fizeram entrega do Plano Municipal de Turismo - (Divulgação)

Arlindo e Juninho fizeram entrega do Plano Municipal de Turismo(Divulgação)

Publicado 16/12/2021 16:30

Ontem (15), dia em que Paty do Alferes celebrou 34 anos de emancipação, o prefeito Juninho Bernardes e o vice-prefeito Arlindo Dentista entregaram mais de 40 ações, entre inaugurações, entregas e projetos de diferentes áreas. “Neste dia especial quem ganha o presente é o patiense. Há quatro anos estamos trabalhando para melhorar a vida do nosso povo. Estou muito emocionado com as entregas que conseguimos fazer neste aniversário, prestigiando todas as áreas, como esporte, educação, meio ambiente, agricultura, turismo, saúde, desenvolvimento, entre outras. Agradeço imensamente o apoio do deputado Eurico Júnior e do governador Cláudio Castro. Graças ao apoio deles estamos lançando projetos que vão melhorar ainda mais a vida do povo patiense. É com muita gestão, responsabilidade e comprometimento que estamos fazendo história em Paty”, disse o prefeito.



O vice-prefeito também comentou as conquistas e destacou Manoel Congo, líder de uma das maiores lutas por liberdade na região. “Fico feliz com tantas entregas, é mais oportunidade para nossos jovens, mais saúde para nossa população e mais desenvolvimento para nossa cidade. Foram muitas entregas, como inauguração da unidade de Arcozelo, lançamento da Escola Técnica, entrega do Plano Municipal de Turismo e o nosso sonho sendo realizado: o lançamento do Hospital Municipal Manoel Congo. Ele foi uma pessoa que lutou pela liberdade e deixou a mensagem de luta, que podemos chegar onde quisermos e é isso que queremos para Paty. Chegar onde ela quiser chegar, levando saúde e cuidando da nossa população”, disse Arlindo.



Além de comentar as ações, o deputado estadual Eurico Júnior parabenizou o filho Juninho e o vice. “Tenho muito orgulho de tudo o que Juninho e Arlindo estão fazendo em Paty do Alferes. Hoje entregaram ações importantes como a Escola Técnica Agrícola, o polo da UERJ, o Polo Benjamim Constant, abono para professores, Condomínio Industrial, o sonho do Hospital Municipal, o Casario, Centro Revitalizado, são projetos que vão transformar Paty do Alferes. Fico muito feliz em fazer parte desta conquista, ajudar nossa cidade e podem sempre contar comigo”, disse o e ex-prefeito de Paty. Veja, abaixo, todas as inaugurações, lançamentos e demais anúncios realizados ontem.



- Inauguração da sede da APA, em Palmares

- Entrega do Paralelepípedo de Palmares

- Lançamento da nova etapa de pavimentação da Estrada Paty /Palmares

- Lançamento de mais um Reflorestamento em Palmares de 50.000m²

- Inauguração da reforma da Quadra Esportiva do Bairro Santo

- Lançamento da Construção de uma nova Quadra no Recanto

- Espaço de Lazer em Arcozelo: com grama sintética, quadra de areia, espaço infantil, espaço para terceira idade, banheiros e quiosque

- Lançamento da Reforma da Quadra da Granja

- Lançamento da Reforma da Quadra de Avelar

- Reforma do Ginásio de Monte Alegre

- Lançamento do Polo de Extensão da UERJ

- Lançamento do Polo Regional do Instituto Benjamin Constant em Paty

- Abono de Professores no valor de R$7.000,00 por matrícula

- Cursos Profissionalizantes Firjan/Senai

- FAETEC Paty

- Entrega de 6 novos Micro-ônibus escolares

- Lançamento de vinícola

- Lançamento da 2ª Etapa do Caminhos do Fama

- Lançamento do Memorial no Paty Previ

- Anúncio da Compra do Museu da Cachaça

- Entrega Plano Municipal de Turismo

- Lançamento do Colégio Técnico Agrícola

- Lançamento do Pré-Vestibular Social Cecierj

- Lançamento do Condomínio Industrial

- Lançamento da Iluminação da Estrada do Jacob

- Inauguração da nova sede do Conselho Tutelar

- Lançamento do Centro de Convivência do Idoso

- Lançamento da nova fase do Reurb

- Lançamento de Doação de material para Agricultura

- Anúncio de novos asfaltos

- Inauguração da Unidade E. S. F. de Arcozelo

- Lançamento do Financiamento de Medicina

- Lançamento da Ampliação da Maternidade

- Lançamento da Reforma da Unidade de Saúde da Bela Vista

- Lançamento do Hospital Municipal

- Lançamento do Casario do Alferes

- Lançamento da Revitalização do Centro

- Lançamento do Projeto Lixo Zero

- Casas Populares Poaia

- Lançamento do Projeto 1000 Castrações

- Lançamento da Patrulha Agrícola

- Lançamento de Restauração da Igreja Matriz

- Lançamento da Restauração da Aldeia de Arcozelo

- Lançamento da Mudança de Trânsito