Evento aconteceu na semana passadaDivulgação

Publicado 13/12/2021 11:27

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, participou de um talk show no Fórum Líder Centro-Sul, promovido pelo Sebrae Rio em Três Rio. Realizado na última quinta (09), o evento reuniu mais de 50 lideranças efetivas e engajadas, entre prefeitos, secretários, lideranças empresariais e do terceiro setor e universidades. Em sua fala, o prefeito Juninho destacou o crescimento de Paty do Alferes mesmo no período da pandemia e a importância da agricultura, do turismo rural e da indústria para fortalecer os municípios.



Durante o fórum, aconteceu uma mostra, com exposição e degustação de produtos e serviços dos três eixos privilegiados pelo Líder Centro-Sul em seu planejamento: Agronegócio, Indústria e Turismo. A metodologia Líder, desenvolvida pelo Sebrae, tem o objetivo de mobilizar, qualificar e integrar as lideranças para o desenvolvimento de uma região. O grupo teve início em novembro de 2018 com a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que será implantado até 2030 em dez municípios que compõem a região (Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Sapucaia e Três Rios).