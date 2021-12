Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes - (Imagem: Divulgação)

Publicado 09/12/2021 21:17 | Atualizado 09/12/2021 21:36

Nesta quinta-feira (09), a prefeitura de Paty do Alferes anunciou a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço de vacina contra covid-19 de 5 para 4 meses. A partir de amanhã (10), os maiores de 18 anos devem procurar a unidade mais próxima para saber o dia da imunização e apresentar documento com foto e cartão de vacinação



De acordo com a secretária de Saúde, o avanço da vacinação no município tem ajudado no controle da pandemia. “É muito importante que todos continuem a aderir nossa campanha de vacinação. Nós temos uma boa cobertura de vacinação, com mais de 80% da população vacinada com a primeira dose e mais de 70% com a segunda. Agora, estamos ampliando a cobertura da dose de reforço para imunizar o maior número de patienses. No próximo dia 15 completamos três meses sem óbitos e estamos há cerca de um mês sem internações. É essencial que todos continuem aderindo a nossa campanha de vacinação para que juntos possamos combater o coronavírus em nossa cidade. Lembrando que as medidas de prevenção continuam: uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações”, disse Fabiana Cerqueira.