96º DP Miguel Pereira - Divulgação

96º DP Miguel PereiraDivulgação

Publicado 09/12/2021 21:19

Ontem (08), um homem acusado de violência doméstica foi preso em Paty do Alferes. Após monitoramento do setor de inteligência, policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira localizaram o suspeito em Avelar e cumpriram o mandado de prisão expedido pelo Cartório da Vara Única de Paty do Alferes.