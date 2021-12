Inscrições podem ser feitas até domingo (12) - Divulgação

Inscrições podem ser feitas até domingo (12)Divulgação

Publicado 10/12/2021 16:10



A prefeitura de Paty do Alferes está com inscrições abertas até o próximo domingo (12) para o Concurso de Decoração Natalina do Natal Luz 2021. Neste ano, serão premiados em dinheiro cinco responsáveis pelas fachadas de imóveis residenciais ou estabelecimentos comerciais/industriais/empresariais do município com as melhores decorações natalinas. Os interessados em participar podem se inscrever no site da prefeitura

De acordo com o prefeito, o objetivo do concurso é promover o turismo, as artes e a cultura local, projetando Paty do Alferes nos cenários regional e estadual. "Muitos municípios que investem na decoração natalina conseguem atrair para sua cidade muitos turistas e fomentar o comércio local. Ano passado o nosso concurso já foi destaque na região, e este ano estamos aprimorando para incentivar ainda mais pessoas a deixar nossa cidade ainda mais bonita e com o espírito natalino. O concurso vai premiar em dinheiro até a quinta colocação de cada categoria, residência e comércio", disse Juninho Bernardes.



A visitação da comissão julgadora nos endereços cadastrados será entre os dias 10 e 20 de dezembro e a divulgação dos vencedores vai acontecer em 22 de dezembro. Abaixo, veja os valores das premiações.

1º Lugar R$1.732,29

2º Lugar R$1.154,86

3º Lugar R$808,40

4º Lugar R$577,42

5º Lugar R$346,45