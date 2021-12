Inscrições começam na quarta (15) - Divulgação

Publicado 13/12/2021 17:34

A Prefeitura de Paty do Alferes, em parceria com a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, vai abrir inscrições para curso gratuito de Operador de Máquina Pesada na próxima quarta-feira (15). Pessoas a partir de 17 anos, desde que completem 18 anos em 2022, podem se inscrever, já que não é obrigatório ter CNH. “Estou muito feliz de estarmos oferecendo novamente este curso. Quero agradecer o apoio do prefeito Juninho, do Inea, por meio do secretário Thiago Pampolha, e do professor Jeferson Barros pelo apoio no projeto. Esta é mais uma chance para nossos jovens se profissionalizarem e terem oportunidade de trabalho”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Denilson Nogueira.



Homens e mulheres que tiverem interesse, devem se dirigir à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Rua Mário Kroef, 80 - Arcozelo), entre segunda e sexta, das 7h às 16h. É necessário levar 1Kg de alimento não perecível, que será doado para instituições da cidade. O início das aulas está marcado para 16 de janeiro.