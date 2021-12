Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 14/12/2021 16:53 | Atualizado 14/12/2021 16:55

De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira (14) pela prefeitura, Paty do Alferes acumula 101 mortes por covid-19 e 3.542 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Sendo assim, segundo levantamento do jornal O DIA, o município completou 2 meses sem registrar mortes pela doença. Neste momento, Paty não registra casos ativos de covid-19.