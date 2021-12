Paty fica no interior do Rio - (Divulgação)

Paty fica no interior do Rio(Divulgação)

Publicado 14/12/2021 16:40 | Atualizado 14/12/2021 20:13

Amanhã (15), dia em que Paty do Alferes celebra 34 anos de emancipação, o prefeito Juninho Bernardes vai divulgar cerca de 30 ações, entre inaugurações, entregas e lançamentos de projetos de áreas como Educação, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e Turismo (veja a programação no final desta matéria). A celebração vai terminar com uma solenidade na Câmara Municipal, que será realizada após uma Cantata de Natal do grupo InCantos marcada para às 18h30.

“Neste dia especial, quem ganha o presente é o patiense. Há quatro anos estamos trabalhando para melhorar a vida do nosso povo. Pegamos a prefeitura com dívida e semana passada tivemos nossas contas aprovadas com superávit de mais de R$3 milhões pelo TCE. Neste tempo, realizamos o maior projeto de asfaltamento da história de Paty, reformamos e ampliamos as unidades de saúde e escolares, criamos novas creches, triplicamos o número de vagas, renovamos a frota municipal, reformamos nossas quadras, equipamos nossa patrulha agrícola, criamos a Feira de Paty e Avelar e fortalecemos nosso Turismo Rural. Agora, com o apoio do deputado Eurico Júnior e do Governador Cláudio Castro, estamos lançando projetos que vão melhorar ainda mais a vida do povo patiense, vamos fazer mais história para transformar a vida das pessoas de nossa cidade. Nossos recursos são empregados com responsabilidade e seriedade naquilo que o nosso povo precisa, será um dia de muita celebração”, disse o prefeito.



Eurico Júnior também destacou os projetos que estão sendo desenvolvidos. “Estou muito honrado, enquanto ex-prefeito e agora deputado estadual, em poder estar ajudando Paty do Alferes a alcançar conquistas tão sonhadas. É muito bom ver o compromisso do meu filho, o prefeito Juninho, e do vice Arlindo Dentista em melhorar a vida do povo patiense. É um dia inesquecível e o início de muito trabalho que vai transformar Paty em uma cidade ainda melhor para se viver. O povo patiense pode ficar confiar que vem muita coisa boa por aí”, disse o deputado. A prefeitura de Paty vai divulgar todas as ações da celebração dos 34 anos de Paty do Alferes por meio da sua página no Facebook (@prefeituradepaty).



Veja, abaixo, a programação do aniversário:

8h - Palmares: Inauguração da sede da APA e do Paralelepípedo de Palmares; Lançamento da nova etapa de pavimentação da Estrada Paty /Palmares.

9h - Lameirão: Inauguração da reforma da Quadra Esportiva do Bairro Santo Antônio e lançamento de reforma e ampliação de 5 Quadras Esportivas;

10h30 – Escola Laudelina Bernardes: Lançamento do Polo de Extensão da UERJ, Polo Regional do Instituto Benjamin Constant, do Abono de Professores, Cursos Profissionalizantes Firjan/Senai, da FAETEC Paty; Entrega de 6 novos Micro-ônibus escolares.

13h - Morro do Fama: Lançamento de vinícola, da 2ª Etapa do Caminhos do Fama, do Memorial no Paty Previ, Compra do Museu da Cachaça e entrega Plano Municipal de Turismo.

15h - Avelar: Lançamento do Colégio Técnico Agrícola, do Pré-Vestibular Social Cecierj; Condomínio Industrial; Lançamento da Iluminação da Estrada do Jacob.

16h - Arcozelo: Inauguração da nova sede do Conselho Tutelar, Lançamento do Centro de Convivência do Idoso, da nova fase do Reurb, entrega da Doação de material para Agricultura, anúncio de novos asfaltos.

17h - Arcozelo: Inauguração da Unidade E. S. F. de Arcozelo, lançamento do Financiamento de Medicina, da Ampliação da Maternidade, da Reforma da Unidade de Saúde da Bela Vista.

18h - Pça da Estação: Lançamento do Hospital Municipal, Casario do Alferes, da Revitalização do Centro, do Projeto Lixo Zero, Casas Populares Poaia, 1000 Castrações, Patrulha Agrícola, Restauração da Igreja Matriz, Restauração da Aldeia de Arcozelo e da Mudança de Trânsito.

18h30 - Pça da Estação: Cantata de Natal com o grupo InCantos de Natal.

19h - Câmara Municipal: Solenidade na Câmara Municipal.