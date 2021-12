Prefeito Juninho e deputado Eurico - Divulgação

Publicado 16/12/2021 17:57 | Atualizado 16/12/2021 18:18

Ontem (15), o prefeito Juninho Bernardes anunciou diversos projetos para a Educação de Paty do Alferes durante o evento de celebração do aniversário da cidade, realizado na E. M. Profa. Laudelina Bernardes. O deputado estadual Eurico Júnior, o secretário municipal de Educação, David Mello, autoridades da UERJ e do Benjamim Constant, secretários e vereadores estavam entre os presentes.



Instituto Benjamin Constant

O primeiro lançamento foi a assinatura do convênio para o lançamento do Polo Regional do Instituto Banjamin Constant (IBC) em Paty. O diretor geral do IBC, João Figueiredo, destacou que este é um projeto de expansão do IBC, instituto voltado para atendimento de pessoas cegas e centro de referência nacional na área da deficiência visual. “O polo regional vai dar oportunidade às pessoas com deficiência visual da região de terem um suporte maior em seu processo de educação. Garantindo efetivamente à inclusão da pessoa com deficiência dando condição que ela tenha seu processo de ensino e aprendizado favorecido. E ainda trazemos formação continuada para todos profissionais da região para que possam receber com qualidade pessoas com deficiência visual. Estamos fazendo história no município. Isso só foi possível graças ao empreendedorismo do prefeito de Paty do Alferes e ao empenho do deputado Eurico Júnior”, destacou João.



Polo Regional UERJ

Outro destaque foi a assinatura do termo de cooperação para a criação do Polo de Extensão da UERJ em Paty. O vice-reitor Mário Carneiro destacou que a universidade tem trabalhado para se expandir dentro dos municípios. “Este projeto é muito importante, é o início de uma grande parceria, que pode em pouco tempo se tornar um curso de graduação e pós-graduação. Estaremos aqui com muita garra e muita vontade de trabalhar com o município e seus habitantes”, disse Carneiro.



O deputado Eurico Júnior destacou a conquista da UERJ para a cidade: “Estou muito feliz em fazer parte desta realização para a educação de Paty. Estamos trabalhando para ter um polo da UERJ na nossa Aldeia de Arcozelo. Ver hoje a assinatura do convênio com a UERJ, EBC, e estas conquistas que a gestão do Juninho e Arlindo estão entregando para Paty, eu fico muito feliz. Eu tenho muita alegria de estar aqui neste aniversário, eu acompanhei a emancipação de Paty. E ver e participar do desenvolvimento de nossa cidade, é muito gratificante. Vocês podem sempre contar comigo”, ressaltou.



Abono, notebook e micro-ônibus

Para completar as novidades do dia, o prefeito fez a entrega de 6 novos micro-ônibus para o transporte escolar, um notebook para cada professor e o abono de R$7.000,00 por matrícula para os professores da rede, “Hoje é um dia muito importante para nossa educação. Vamos ter em Paty o Polo de Extensão da UERJ, o Polo Regional do Instituto Benjamim Constant, FAETEC, Cursos profissionalizantes em parceria com o Fijan/Senai, Escola Técnica Agrícola e muito mais. Agradeço ao empenho do meu pai, ao apoio do governador Cláudio Castro por estas conquista. Também à nossa Câmara Municipal que está sempre apoiando nossos projetos para o desenvolvimento de Paty. É com muito trabalho de gestão e responsabilidade que estamos podendo realizar estas entregas hoje, os novos micro-ônibus para o transporte escolar, 1 notebook para cada professor e este abono de R7.000,00, que vira R$14.000,00 para o professor que tem duas matrículas. E nossa população pode ter certeza que estamos trabalhando para ter ainda mais novidades para a educação patiense”, comentou Juninho Bernardes.