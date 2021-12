Anúncios foram feitos no último dia 15 - (Divulgação)

Publicado 20/12/2021 20:56

Ainda como parte da agenda de comemoração aos 34 anos da emancipação de Paty do Alferes, o prefeito Juninho Bernardes recebeu do coordenador regional do Sebrae Centro-Sul, Jorge Pinho, o Plano Municipal de Turismo, instrumento de planejamento e gestão do turismo local que visa tornar Paty um destino turístico cada vez mais qualificado e consolidado ao longo dos próximos 10 anos. No evento, que contou com a presença do vice-prefeito Arlindo Dentista, da secretária de Turismo Dayanna Marques, de vereadores, demais secretários e servidores, o prefeito anunciou a primeira vinícola do município.



“Nós governamos pensando a médio e longo prazo. Quero agradecer nossa equipe e a câmara de vereadores que é sempre parceira e nos ajuda a buscar recursos para nossos projetos. Primeiro quero destacar esta oportunidade de uma vinícola em nossa cidade, que mostra nossa capacidade produtiva e potencialidade de nosso Turismo, e já temos uma segunda a ser implantada no final do próximo ano. Quero agradecer ao SEBRAE sempre trazer soluções e capacitação para o nosso turismo. Este plano de turismo, construído com o conselho municipal e com o trade de turismo e os servidores é um planejamento para fortalecer e planejar nosso turismo nos próximos dez anos”, disse Juninho.



O prefeito também apresentou novos projetos para o setor no município. “Vamos comprar o Museu da Cachaça, vamos ter o Casario com a Casa do Produtor e a Casa do Artesão, quiosques; também estamos iniciando a segunda etapa do nosso projeto Corredores do Fama, onde plantamos mais de 450 árvores no nosso ponto turístico Morro do Fama; também vamos ter o nosso Memorial de Paty do Alferes no antigo Casarão da Câmara; vamos revitalizar nosso Patrimônio Histórico como a Aldeia de Arcozelo e a segunda etapa de restauração da Nossa Igreja Matriz; vamos ter nosso Parque Municipal Fazenda da Luz. São muitos projetos para impulsionar e fortalecer o nosso Turismo e consolidar o Turismo no Desenvolvimento Econômico de nossa cidade. Estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas de nossa cidade”, finalizou Juninho.