Inauguração aconteceu no dia 15, aniversário de Paty - (Divulgação)

Publicado 20/12/2021 15:13

Em celebração aos 34 anos de Paty do Alferes, o prefeito Juninho Bernardes inaugurou a nova sede administrativa das Unidades de Preservação, localizada no bairro de Palmares. O secretário de Meio Ambiente, André Dantas, vereadores, secretários e membros da associação do Bairro de Palmares participaram do evento em que o prefeito anunciou o maior reflorestamento do município. “É uma alegria muito grande fazer estas entregas neste dia especial de aniversário da nossa cidade. Agradeço toda a equipe da prefeitura que tem trabalhado para estas conquistas. Hoje estamos inaugurando esta sede para a APA. Deixo o compromisso de fazermos mais 50.000m² de reflorestamento em Palmares, restaurando a flora e fauna, fazendo corredor biológicos, interligando um pouco os fragmentos existentes. Este será o maior projeto de reflorestamento de nossa cidade”, ressaltou Juninho, que ainda anunciou a pavimentação em paralelepípedo de mais dois trechos da estrada que liga Paty a Palmares.



O secretário de Meio Ambiente destacou a relevância da sede administrativa e o que o município já fez na área de preservação ambiental. “Esta sede administrativa vai servir de apoio para as nove unidades de preservação que temos em nosso município. Mas também vai servir de base para fiscalização e controle local. Será o braço do Meio Ambiente de apoio à comunidade de Palmares, com guardas municipais. Quero fazer um agradecimento ao deputado estadual Eurico Júnior, por estar sempre lutando pela causa ambiental. Temos vários projetos encampando o plantio de mudas no Bioma Mata Atlântica em Paty do Alferes. Já plantamos 35.000 mudas em mais de 120.000m² em nossa cidade e vamos plantar muito mais”, afirmou André Dantas. O representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Associação dos moradores de Palmares, Aricildes Motta, parabenizou o prefeito Juninho e sua equipe pela entrega e demais lançamentos realizados por ocasião do aniversário de Paty do Alferes.