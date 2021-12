Programa do governo do estado chega à Paty - Divulgação

Publicado 22/12/2021 12:34

O prefeito Juninho Bernardes anunciou a chegada do projeto de castração para cães e gatos em Paty do Alferes. Iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura, o RJ Pet prevê mil castrações gratuitas para o município. Para se cadastrar e agendar a castração com a clínica conveniada, o cidadão deve preencher um cadastro pelo site oficial do projeto . Como o programa não prevê anestesia inalatória, não se enquadram para a castração animais com peso superior a 25 quilos, maiores de 8 anos, em condição clínica sensível e branquiocefálicos.O prefeito de Paty agradeceu o apoio do estado para a chegada do projeto no município. “Agradeço ao secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz e ao governador Cláudio Castro por terem liberado para a gente, por meio da solicitação do deputado estadual Eurico Júnior, estas 1.000 castrações para os animais de nosso município. Castrar é um ato de amor e cuidado com os nossos animaizinhos e é muito importante termos este projeto em nossa cidade”, disse Juninho Bernardes.