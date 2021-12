Eurico e Juninho - Divulgação

Publicado 29/12/2021 15:58

O programa Ação Asfalto 2021 iniciou a pavimentação da Estrada que liga Arcozelo a Campo Verde. O trecho a ser pavimentado é de 1.200m da via e representa um importante acesso para 4 bairros do município (Campo Verde, Paiol Velho, Caetés e Bela Vista). A 64ª via asfaltada pelo projeto iniciado em 2018 conta com apoio do Governo do Estado, que foi conquistado pelo deputado estadual Eurico Júnior. A prefeitura realiza toda a preparação da via (drenagem, base e sub-base, transporte e aplicação do asfalto) e o DER doa o material. “Fico muito feliz em poder estar ajudando Paty a conquistar as benfeitorias junto ao Governo do Estado. Agradeço ao governador Cláudio Castro por atender esta nossa demanda. O asfalto vem para transformar a vida dos moradores que passam por esta estrada, melhorando o acesso, dando mais qualidade de vida para todos. O povo de Paty e de outras cidades podem ter certeza que estou na Alerj buscando melhorias para nossa região”, comentou Eurico, que já foi prefeito da cidade.

De acordo com o secretário de Obras, Alexandre Lisboa, a equipe da prefeitura realizou a drenagem do trecho, que envolveu mais de mil manilhas e a construção de 30 caixas pluviais, também a base e sub-base para aplicação do asfalto, reduzindo em mais de 50% os custos do valor final da obra. “O Ação Asfalto é investimento em infraestrutura, promovendo mais desenvolvimento para a nossa Paty. Quero agradecer ao meu pai, deputado Eurico Júnior, pela mediação junto ao estado, e ao Governador Cláudio Castro por esta conquista. Estamos conseguindo atender mais esta reivindicação de décadas dos moradores locais. E vem muito mais asfalto e desenvolvimento para nossa cidade. Nossa população pode ter certeza que estamos trabalhando para ampliar cada vez mais este projeto e melhorar a vida de nosso povo”, disse o prefeito Juninho Bernardes.