30/12/2021

O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam um prejuízo de mais de R$ 400 bilhões do setor durante a pandemia no Brasil. Para reverter dados negativos no âmbito municipal, a Secretaria de Turismo de Paty do Alferes trabalhou em diferentes frentes para impulsionar o Turismo Rural, considerado pela Organização Mundial de Turismo a tendência do setor durante e após a pandemia.

O lançamento do projeto Caminhos do Fama, que envolveu a implantação de um de corredor de 400 árvores que dão flores ao longo do ano para embelezar o caminho que já um atrativo do município, e a criação do Mirante do Fama, uma área de contemplação e admiração da vista do município que o lugar proporciona, estão entre os destaques. O mais requisitado pelos visitantes é o pôr do sol no local. "Hoje, o nosso Mirante do Fama é um dos pontos turísticos mais visitados de nossa cidade, com uma paisagem de tirar o fôlego", disse a secretária de Turismo, Dayanna Marques. "O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista sabem da importância do Turismo para impulsionar nossa economia e nos apoiou em políticas públicas ao longo de 2021 para estimular nosso turismo. Nós atuamos em diferentes frentes, como desenvolvimento de novos atrativos, investimos em comunicação e divulgação, fortalecemos a governança, promovemos a qualificação do nosso trade, e participamos de feiras e eventos", completou a secretária.

Ainda de acordo com Dayanna, um dos destaques para o turismo alavancar em um município é investir em comunicação. "As pessoas estão em busca de um turismo que traga tranquilidade, atrativos de qualidade e ar puro e nós temos este turismo em nossa cidade. Por isso, investimos em divulgação para que as pessoas descobrissem nossos destinos e viessem curtir o que nossa cidade tem de melhor. Nós criamos um novo material de divulgação institucional e para o grupo Turismo Rural impresso e digital, criamos o perfil Visite Paty no Instagram, mapeamos nossas 04 rotas turísticas no Google Maps, entregamos o site do Turismo Rural, instalamos placas com descritivos históricos em diversos pontos da cidade, mapeamos as mais de 20 rotas do nosso Ciclo Turismo, imprimimos um livro ilustrado com a história de Paty e agora no final do ano promovemos nosso concurso de Decoração Natalina - Natal Luz. Nós também desenvolvemos uma campanha na TV e redes sociais com um novo vídeo do nosso turismo. São diversas ações para divulgar nossa cidade aos turistas", destacou a secretária.



As ações para o fortalecimento da governança e qualificação do trade turístico completam as medidas tomadas no setor. Ao longo de 2021, a Secretaria Municipal ajudou na criação do regimento interno do Conselho Municipal e do Plano Municipal de Turismo, que prevê o planejamento estratégico do turismo local para os próximos 10 anos. O município também promoveu, em parceria com o Sebrae, o programa de capacitação Capacitur, ofertou consultoria de Marketing Digital e de Produtos Turísticos para 10 empresas, firmou parceria com o CIETH para cursos de Guias de Turismo com Cadastur, promoveu a construção do planejamento estratégico do grupo do turismo rural e fez um trabalho de sensibilização turística com a guarda municipal e com a equipe que atua no rotativo do município.



A Secretaria de Turismo de Paty também esteve nas principais feiras do setor para promover a cidade. Foram distribuídos kits promocionais do município com material de divulgação e brindes para 40 agências e 12 operadoras de turismo. A Secretaria de Turismo participou do ProCap Vale do Café, da Feira Internacional de Turismo (WTM LATIN AMÈRICA), do Fórum Regional de Turismo do Vale do Café e da Abav 2021. Com tantos destaques no município, a secretária Dayanna Marques ainda foi convidada para participar da Instância de Governança Regional (IGR) do Turismo do Vale do Café. "O prefeito já anunciou melhorias, novos atrativos para nosso município. Vamos ter o nosso Parque Municipal Fazenda da Luz, a revitalização do Centro e também a Construção do nosso Casario, que vai abrigar o Museu da Cachaça, espaço do agricultor e do artesão, quiosques e espaço infantil, além de outras novidades que vamos anunciar no próximo ano", finalizou Dayanna.