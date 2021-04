Fiscais percorrem a cidade para fazer valer o decreto municipal que visa a conter a pandemia na cidade Divulgação/Ascom

06/04/2021

Petrópolis - Sete estabelecimentos receberam notificação e outros dois foram multados após serem flagrados pelas equipes de fiscalização infringindo regras previstas nos decretos municipais nesta terça-feira (6). Além disso, todos eles tiveram que fechar as portas após a presença dos agentes.

A operação Choque de Ordem, realizada em conjunto pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) e Polícia Militar, aconteceu em Itaipava e no Centro Histórico, nas ruas Teresa, 16 de Março, Imperador, Caldas Viana e Paulo Barbosa.



"Pedimos que os comerciantes respeitem os decretos. Além de fiscalizar, também atuamos com o objetivo de conscientizar as pessoas, seja ele cliente ou dono de algum estabelecimento. Se cada um fizer seu papel, vamos conseguir reverter o quadro, que hoje, é bastante preocupante”, explica a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.



O trabalho da prefeitura e das forças de segurança permanecerá nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência. “Não adianta o comerciante descumprir as regras. O município está amparado legalmente”, completa a secretária, dizendo que ainda que existe a possibilidade de o estabelecimento ser interditado caso haja resistência do comerciante.



“A equipe de fiscalização pede a compreensão dos proprietários e clientes, já que o fechamento das lojas será mantido conforme o decreto municipal. Precisamos juntos reduzir o grau de contaminação pelo vírus”, explicou Hailton Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas da SSOP.