Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 12:14

Petrópolis - A Polícia Militar fez na madrugada deste domingo (11) uma operação no bairro Chácara Flora e prendeu um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas na comunidade. Na operação, a

PM apreendeu 5.400 cápsulas de cocaína em uma casa, onde o suspeito havia guardado os entorpecentes.

De acordo com os agentes, o suspeito foi visto em uma mata, em direção à casa onde morava. O homem carregava três sacolas pretas grandes. A guarnição, então, foi até à residência do suspeito, que informou

aonde a carga de drogas estava escondida. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, no Retiro.