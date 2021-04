Vacinação de idosos com 66 anos contra a COVID-19 começou neste domingo (18) Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:16

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis começou uma nova ampliação da vacinação de idosos contra a COVID-19. Neste domingo (18) começou a vez das pessoas com mais de 66 anos. A vacina estará disponível nos pontos de drive thru de Itaipava e do Hipershopping, no Alto da Serra.

“Temos buscado acelerar a vacinação. Ultrapassamos a marca de 44 mil petropolitanos do grupo prioritário vacinados com a primeira dose. Destes, mais de 15 mil já receberam a segunda dose e completaram o ciclo de vacinação. Estamos avançando, mas é importante frisar que, para mantermos o ritmo do trabalho, precisamos receber remessas maiores da vacina para a primeira dose”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



O cadastramento para a faixa etária de 66 anos foi aberto no sábado (17) e os idosos que se cadastraram para vacinação já no domingo e optaram por um dos dois postos de drive thru, tiveram que comparecer aos locais entre 9h e 12h. Para os outros oito postos, os agendamentos poderão ser feitos para datas de vacinação a partir desta segunda-feira (19).



“Seguimos avançando com a vacinação de idosos, ampliando agora para pessoas com 66 anos. Todos os esforços têm sido feitos pela Secretaria de Saúde para que possamos ampliar a vacinação dos idosos, que são o público mais vulnerável à doença. Dependemos, no entanto, da entrega de novas remessas de vacinas para seguir avançando”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.



No momento do agendamento, o idoso pode escolher entre dez diferentes pontos disponíveis na cidade, além do turno (manhã ou tarde) em que desejam receber a vacina. A data para a primeira dose do imunizante é definida de acordo com a demanda em cada unidade.



Os pontos de vacinação são: Hipershopping, no Alto da Serra; campus da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) na Rua Benjamin Constant – Centro; Parque Municipal, em Itaipava; terreno ao lado do ginásio da UCP no Bingen; UBS´s do Quitandinha e Morin; sede do Palmeira Futebol Clube, no Itamarati; sede do Petropolitano Football Club, no Centro; Escola Josemar Contage, em Corrêas; e antigo Posto de Saúde da Posse.



Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem fazer o agendamento pelos telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Importante destacar que nos pontos de drive thru os idosos que chegam a pé também são atendidos.