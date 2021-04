Duas pessoas ficaram feridas após o carro que ocupavam descer por uma ribanceira no Bataillard Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/04/2021 08:41

Petrópolis - Um acidente com um carro de passeio aconteceu na tarde desta segunda-feira (19) no bairro Quarteirão Brasileiro. O incidente foi gravado em vídeo por câmeras de segurança despencando de uma rua, capotando e caindo em outra via. Os dois ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Santa Teresa.