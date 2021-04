Por O Dia

Publicado 20/04/2021

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis definiu nesta segunda-feira (19) o calendário para a vacinação de idosos em faixas etárias a partir dos 60 anos, que começarão a ser vacinados antes do fim deste mês.

O calendário prevê o cadastramento de idosos com 64 anos e 65 anos a partir desta terça-feira, dia 20 para vacinação a partir de quarta-feira, dia 21. Já idosos com 62 anos e 63 anos poderão se cadastrar do dia 23 em diante para a vacinação a partir do dia 25. O cadastramento de quem tem 60 e 61 anos começa no dia 26 para vacinação a partir do dia 29.“Todos os esforços estão sendo feitos pela Secretaria de Saúde para que possamos acelerar a campanha de vacinação. Estamos nos organizando para iniciar a vacinação de quem tem a partir dos 60 anos ainda este mês, mas é importante deixar claro que precisamos que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde mantenham as entregas de novas remessas da vacina, em quantidades suficientes para o avanço do trabalho de imunização. O cronograma está definido e vamos trabalhar para cumprir rigorosamente tudo o que está programado”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.A Secretaria de Saúde iniciou no domingo a vacinação de idosos a partir de 66 anos. A ampliação de faixas etárias vem sendo feita de acordo com a chegada de novas remessas de vacinas.“Iniciamos a vacinação dos idosos com mais de 66 anos e todo um planejamento foi feito pelas equipes para estabelecermos o calendário com datas específicas para cadastro e início de vacinação em cada faixa etária chegando, de forma decrescente, até os 60 anos”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que a ampliação da vacinação depende do envio de novas remessas de vacinas.Para ser vacinado o idoso deve estar cadastrado junto à Secretaria Municipal de Saúde. Os dados devem ser preenchidos no site da prefeitura ou diretamente na página da Secretaria de Saúde . No momento do cadastro, o interessado pode escolher entre dez pontos de vacinação que estão em funcionamento na cidade.