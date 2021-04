Deslizamento de pedras é comum na Região Serrana do estado Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 19:13 | Atualizado 22/04/2021 19:14

Petrópolis - Equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis atendem, neste momento, a um rolamento de pedras que ocorreu na tarde de hoje (22) na estrada dos Eucaliptos, na Fazenda Inglesa.

Apesar do susto, não houve vítimas. A ocorrência aconteceu distante das residências e, por isso, não há interdição de imóveis no local. A via está totalmente fechada, apesar disso, a localidade oferece ruas alternativas para o deslocamento para a BR-040 e demais bairros da cidade. Também não há necessidade de alterar o itinerário dos ônibus.