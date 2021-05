Vacinação contra a COVID-19 na cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 15:22

Petrópolis - Petrópolis recebeu na manhã desta segunda-feira (24) 2.340 doses da vacina da Pfizer contra a COVID-19. A distribuição está sendo feita pela Secretaria Estadual de Saúde, que recebeu 57.330 doses do imunizante na última terça-feira (18).

Na ocasião, em decisão com os Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), ficou definido que o lote seria distribuído para municípios do estado com população acima de 150 mil habitantes e até duas horas e meia de distância da capital.



A Secretaria de Saúde começou hoje a imunizar pessoas com comorbidades acima dos 40 anos e também ampliou a faixa etária de trabalhadores da Saúde para 30 anos. Segundo a prefeitura, os critérios do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde estão sendo seguidos, com ampliação de faixas etárias sendo feita de acordo com a quantidade de primeiras doses recebidas.



A Pfizer tem protocolos diferentes das vacinas contra a COVID-19 que vem sendo utilizados até o momento – CoronaVac e AstraZeneca. Para o armazenamento nas unidades de saúde, a orientação é que as vacinas permaneçam entre 2°C e 8°C. Nesse caso, a vacina tem durabilidade de cinco dias, ou seja, todas as doses deverão ser aplicadas até a próxima sexta-feira (28). Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas.



O intervalo entre a aplicação da primeira e segunda dose da Pfizer/BioNTech é de 12 semanas – 3 meses, assim como a da AstraZeneca.