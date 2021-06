Inauguração do programa foi realizada nesta segunda-feira (14) na quadra do Bataillard - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:52

Petrópolis - Aulas de futebol e futsal para 600 crianças dos seis aos 17 anos em dez comunidades de Petrópolis. Esse é o projeto “Transformando Vidas Pelo Esporte” criado pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD).

O programa será realizado com patrocínio da concessionária Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura de Petrópolis. A inauguração do programa foi realizada nesta segunda-feira (14) na quadra do Bataillard.



Serão atendidas dez comunidades em Petrópolis. Cada núcleo terá um número máximo de 60 alunos. O projeto “Transformando Vidas Pelo Esporte” estará presente nas quadras do Castelo São Manoel, Alto da Serra, Bataillard, Boa Vista, Independência, Bingen, Fazenda Inglesa, Valparaíso, Carangola e no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) do Caxambu.



Cada comunidade vai contar com seis horas de atividades semanais, divididas em dois dias. Ao todo, 35 pessoas serão contratadas diretamente para viabilização do projeto, incluindo profissionais de educação física, gestores e equipe de comunicação. Cada núcleo terá três responsáveis: um professor e um estagiário de educação física, e um agente comunitário.



Para fazer parte dos alunos selecionados, os jovens precisam preencher a ficha de cadastro, e apresentar documento comprovando a matrícula escolar, assim como a assinatura dos responsáveis em documento de liberação para as atividades.



O idealizador do projeto, Geraldo Barros, explica como será o cadastro dos jovens: “As crianças das comunidades e bairros do entorno devem procurar os agentes comunitários do núcleo mais próximo nos horários indicados, ou entrar em contato pelo WhatsApp através do número (24) 98125-6727 . O agente será o nosso suporte dentro das comunidades e o porta-voz da Liga.”.



“A realização de um projeto social sempre foi um sonho da LPD. Agora atenderemos as três vertentes do esporte: o auto-rendimento, com os campeonatos tradicionais, o educacional, já que temos o Fut-7 de escolinhas, e agora, o social, dentro das comunidades. Acredito que através do projeto conseguiremos fazer a integração com as comunidades, plantar sementinhas dentro delas”, disse o presidente da LPD, José Luís Neto.



Na inauguração do projeto no Bataillard, o Instituto Corrente do Bem realizou a doação de um celular para o desenvolvimento das atividades referentes ao programa. Além disso, a entidade vai apoiar o projeto direcionando suas campanhas aos jovens participantes do projeto. O Instituto Casa Tricolor (ICT) também será um dos apoiadores do projeto, direcionando diretamente as ações do grupo para os jovens beneficiados pelo programa, com campanhas de doação.



O programa também terá a parceria com a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), com a disponibilização das quadras municipais. “Fico muito feliz em acompanhar de perto a implantação de um projeto social dentro da LPD, onde fui presidente de 2014 a 2016. Sonhamos com isso lá trás, e hoje, Geraldo e o Neto conseguiram tornar isso realidade. É o esporte de Petrópolis sempre em desenvolvimento”, contou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Geraldo explica como funcionará o projeto na prática: “As aulas vão ser como uma escolinha, com treinamento de fundamentos técnicos e táticos das modalidades, de maneira didática, pedagógica e lúdica. Todo mês teremos um confronto amistoso entre os núcleos. Ao final do projeto, realizaremos um torneio interno entre as comunidades, no estilo do Fut-7 de Escolinhas que já fazemos aqui na LPD. Os meninos e meninas serão divididos por faixa etária e os uniformes de treino como camisas, shorts e meião. Além disso, a nossa intenção é realizar outras parcerias para suporte e acompanhamento psicológico e familiar desses jovens”.



O secretário de Esportes, Leandro Jorge Kronemberger, destaca a felicidade de acompanhar a implementação de um projeto social esportivo novamente em Petrópolis: “Há alguns anos atrás participei de um projeto social aqui na cidade junto com o Geraldo e foi um sucesso, tendo uma repercussão muito bacana. Fico muito feliz de ver o esporte da cidade em constante crescimento. A prefeitura e a Secretaria de Esportes estão à disposição, dando suporte para manutenção das quadras e realização das atividades”.



O atendimento para alunos interessados em fazer parte do projeto, pode ser feito nos locais e horários abaixo:



Alto da Serra – Terça e quinta-feira, de 17h às 20h. End.: Rua Teresa, nº 2010 - Alto da Serra.

Bataillard – Segunda e sexta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Batallaird S/N – Mosela.

Bingen (Escola Johann Noel) – Terça e quinta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Bingen, 843.

Boa Vista – Quinta e sexta-feira, de 16h às 19h. End.: Rua Henrique João da Cruz, 682 (entrada pela Servidão Francisco Jacinto do Amaral) – Boa Vista.

Carangola (Escola Lucia De Almeida Braga) – Segunda e quarta-feira, de 14h às 17h. End.: Rua Waldemar Vieira Afonso, 7.

Castelo São Manoel (Escola Madalena Tagliaferro) – Terça e sexta-feira, de 13h às 16h. End.: Rua Cap. João Amâncio, 416.

Caxambu (CIE) – Terça e quinta-feira, de 15h às 18h. End.: Rua Flávio Cavalcanti S/N - Antigo Campo Do Lusitano.

Fazenda Inglesa (próximo a Associação de moradores do Alto da Derrubada) – Segunda e sexta-feira, de 19h às 22h. End.: Estrada Fazenda Inglesa.

Independência (Arena Independência) – Quinta-feira, de 13h às 16h, e sábado, de 11h às 14h. End.: Rua Angelo João Brand Nº 1520.

Valparaíso (quadra do chapa 4) – Terça e quinta-feira, de 15h às 18h. End.: Rua Lopes De Castro S/N – Valparaíso.