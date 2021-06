Cadastro para vacinação de pessoas com 57 anos foi aberto na segunda-feira (15) - Divulgação

Cadastro para vacinação de pessoas com 57 anos foi aberto na segunda-feira (15)Divulgação

Publicado 15/06/2021 08:21

Petrópolis - Com 95.812 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 39.457 que concluíram o esquema de vacinação com a segunda dose aplicada, a prefeitura inicia nesta terça (15) a vacinação de pessoas na faixa etária a partir de 57 anos. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto na segunda-feira (15). Os dados devem ser preenchidos no - Com 95.812 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 39.457 que concluíram o esquema de vacinação com a segunda dose aplicada, a prefeitura inicia nesta terça (15) a vacinação de pessoas na faixa etária a partir de 57 anos. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto na segunda-feira (15). Os dados devem ser preenchidos no site da prefeitura

“Estamos dando hoje mais um passo no processo de vacinação, ampliando o público para pessoas a partir de 57 anos. Temos hoje 31,24% de todos os moradores da cidade vacinados com a primeira dose. Quase 13% receberam a segunda dose. Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos avançar o mais rápido possível para outras faixas etárias, mas sempre lembrando que para isso dependemos da chegada de mais vacinas”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Vacinação de profissionais da Educação

No fim de semana, a Secretaria de Saúde realizou um mutirão de vacinação para profissionais de Educação, vacinando trabalhadores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior. Desde o início da vacinação deste grupo no dia 2, equipes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde vacinaram 2.393 trabalhadores desta área.

“Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, iniciaremos também a vacinação de estagiários da educação e profissionais que atuam em cursos profissionalizantes da cidade. É importante que todos se cadastrem para que a vacinação siga de forma organizada. A equipe da Secretaria de Saúde está empenhada para que possamos ampliar a campanha, para que possamos vacinar as pessoas o mais rápido possível. Estamos fazendo todo o planejamento. A equipe da Epidemiologia tem estrutura para ampliar o atendimento, mas, para isso, dependemos do envio de lotes maiores de vacinas”, explicou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A vacinação segue sendo realizada em 10 pontos de vacinação distribuídos nos cinco distritos Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428.



Podem se cadastrar para a vacinação no momento:

- Trabalhadores da Educação acima de 18 anos que atuam na educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e ensino profissionalizante.

- Pessoas com mais de 57 anos sem comorbidades

- Pessoas com comorbidades acima de 18 anos

- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos

- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos

- Pessoas com autismo maiores de 18 anos

- Pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos

- Pacientes renais crônicos em diálise com mais de 18 anos

- Pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos

- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente)

* Gestante e puérperas com comorbidades acima de 18 anos (não precisam se cadastrar previamente e devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina). A vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, está sendo feita com a aplicação da vacina CoronaVac. As doses do imunizante do Butantan destinadas a este público estão sendo aplicadas em dois pontos da cidade: no campus da UCP Benjamin Constant (Centro) e no Parque Municipal, em Itaipava.