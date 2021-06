Trono de Fátima, em Petrópolis, será iluminado com as cores da bandeira da Alemanha por ocasião da Bauernfest - Divulgação/Ascom

Trono de Fátima, em Petrópolis, será iluminado com as cores da bandeira da Alemanha por ocasião da BauernfestDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:59

Petrópolis - Buscando aquecer o mercado do turismo ao mesmo tempo em que avança a vacinação contra a COVID-19 no município, o governo interino está estreitando relações para divulgar Petrópolis no circuito do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro.

A primeira ação em conjunto será a iluminação do Trono de Fátima e do Cristo com as cores da Alemanha no dia 29 de junho, data que marca a chegada dos primeiros colonos germânicos à Cidade Imperial em 1845. Neste dia, a cidade estará sediando a Bauernfest - que começa no dia 25 de junho e segue até dia 4 de julho - este ano terá programação on-line e também nos restaurantes.



O anúncio do trabalho em conjunto foi feito hoje (15) pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor. Ele visitou o Trono de Fátima ao lado do secretário da Turispetro,Samir El Ghaoui e do presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, que representaram o prefeito interino, Hingo Hammes, do vereador Fred Procópio (PL), além de representantes da cultura alemã no município e de empresários.



O pároco havia recebido o prefeito interino no início da ano e se colocou à disposição para ajudar na divulgação de Petrópolis. "É uma honra que a gente possa integrar o circuito de turismo do Cristo Redentor, que é o principal ponto turístico do nosso país. Essa integração vai ser importante na divulgação da nossa cidade", destacou Hammes.



“Petrópolis é uma cidade muito importante no cenário nacional, e eu, como representante de uma das principais portas de entrada do turismo brasileiro, sei da importância da integração entre as cidades nesse momento difícil. Precisamos alinhar as ações para divulgar aquilo que nós temos de melhor em todo o Estado. Os braços do Cristo estão abertos para Petrópolis, cidade de fé, de grandes personagens da nossa história”, disse Raposo.



O presidente do IMC, Charles Rossi, ressaltou a importância histórica do Trono de Fátima para Petrópolis. Ele ainda lembrou que o projeto arquitetônico do monumento é de Heitor da Silva Costa, que tem como sua obra mais famosa justamente o Cristo Redentor. "A gente fica muito feliz com essa aproximação. Além do turismo, a cultura ganha, o nosso município ganha como um todo com essa parceria", disse.



Samir agradeceu a iniciativa do sacerdote de integrar o turismo de Petrópolis no circuito do Cristo Redentor, que é um dos mais conhecidos atrativos turísticos do mundo. "Essa ação de iluminar o Cristo com as cores da Alemanha certamente trará resultados muito positivos para a nossa Bauernfest. Somos privilegiados em poder contar com essa cooperação", finalizou.