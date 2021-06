Reunião do prefeito com representantes de comunidades da cidade na Casa dos Conselhos - Divulgação/Ascom

Reunião do prefeito com representantes de comunidades da cidade na Casa dos ConselhosDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 19:18

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, participou no fim da tarde desta quarta-feira (16) da quarta reunião com as lideranças comunitárias. A série de oito encontros desta vez ouviu os moradores de bairros do distrito de Cascatinha, do Itamaraty, Quissamã, Estrada da Saudade, Bairro Esperança e Floresta. O encontro serviu para ouvir as principais necessidades de cada comunidade.



“Esse encontro serve para isso. Ouvir as comunidades, as lideranças comunitárias e a partir daqui planejar as ações das nossas secretarias, tentar resolver os problemas, levando a iluminação pública, a melhoria na estrutura dos equipamentos públicos, a capina”, destacou Hammes.



Entre as principais demandas apresentadas, pedidos de capina, melhoria na iluminação pública, substituição de caçambas de lixo e reformas de quadras. “Esse encontro é muito importante, porque eu acho que só assim o prefeito fica sabendo o que acontece nas comunidades. Se as necessidades de cada bairro chegar ao prefeito, ele consegue entender o que acontece nas comunidades e ajudar”, afirmou o líder da comunidade do Fragoso (na Estrada Saudade), Paulo de Souza.



"A gente quer resolver as demandas mais urgentes da população. Por isso, essa aproximação com as lideranças comunitárias é fundamental”, ressaltou a coordenadora Especial de Relações Institucionais, Fernanda Ferreira, que esteve acompanhada das secretarias de Educação, Márcia Palma, de Assistência Social, Rosane Borsato e do presidente da Companhia de Desenvolvimento (Comdep), Leonado Fernandes.



Em contrapartida ao trabalho de ouvir as lideranças comunitárias, o governo interino municipal tem realizado o programa Acelera Petrópolis, que já contemplou as comunidades do Independência, São Sebastião, Siméria, Quitandinha, Taquara, Bairro Mauá, Cremerie, Dr. Thouzet, e Valparaíso.

O programa reúne Comdep, CPTrans, assim como todas as secretarias municipais. As próximas comunidades atendidas pelo mutirão de serviços serão Carangola, Jardim Salvador, Roseiral e Retiro.