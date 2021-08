Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que cadastro e currículo também estejam atualizados - Reprodução

Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que cadastro e currículo também estejam atualizadosReprodução

Publicado 13/08/2021 19:29

Petrópolis - O Balcão de Emprego da Prefeitura de Petrópolis, administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, continua a oferecer empregos para a população. Nesta semana são 53 vagas disponíveis. Na listagem desta semana, seis são destinadas para os portadores de deficiência (PcD).



O prefeito interino, Hingo Hammes, destaca importância desse espaço para o petropolitano: “Temos que auxiliar as pessoas que precisam retornar ao mercado de trabalho. O Balcão de Emprego tem essa função, de facilitar o contato das empresas que precisam de mão de obra, com aquela pessoa que precisa voltar a trabalhar”.



Os empresários interessados em oferecer vagas de emprego podem disponibilizar as vagas, de forma gratuita, diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/empresas/index. Basta fazer o cadastro e informar a vaga.



Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que o cadastro e o currículo também estejam atualizados, para que as empresas possam fazer o contato correto com aquelas pessoas que possuam o perfil para a oportunidade ofertada. Essa atualização é feita diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/candidatos/add/. Caso o candidato tenha alguma dúvida ou interesse pode procurar o atendimento presencial no Detra, que fica na Dr. Porciúncula 75, Centro. O telefone para contato é o 2246-8942.



Vale ressaltar que a prefeitura é responsável apenas pela divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações.

As 48 vagas disponíveis desta semana são essas:

1.Repositor de Mercadorias PCD / Ambos os sexos / Três vagas / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

2.Atendente de Loja e mercados PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

3.Estampador de Tecido / Ambos os sexos / Cinco vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental

4.Auxiliar de Cortes / Masculino / Duas vagas / Faixa etária de 18 a 48 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

5.Costureiro / Ambos os sexos / 18 vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

6.Arrematadeira / Ambos os sexos / Quatro vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

7.Ajudante de Motorista / Masculino / Seis vagas / Faixa etária de 18 a 50 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

8.Motorista de Caminhão / Masculino / 10 vagas / Faixa etária de 30 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses em CTPS / CNH D

9.Embalador PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

10.Ajudante de Açougueiro PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

11.Pedreiro / Masculino / Uma vaga / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

12.Açougueiro / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses em CTPS.