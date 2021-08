Calendário de vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis - Reprodução

Calendário de vacinação contra a COVID-19 em PetrópolisReprodução

Publicado 13/08/2021 19:22

Petrópolis - A chegada de novos lotes de vacinas contra a COVID-19 nesta sexta-feira (13) levou a Prefeitura de Petrópolis a anunciar uma nova ampliação da campanha de vacinação na próxima semana. A aplicação das doses será feita de acordo com calendário, permitindo o atendimento de pessoas a partir dos 25 anos, sempre com cadastramento prévio no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br

Neste sábado (14), a Secretaria de Saúde abre o cadastro para agendamento da vacinação de pessoas com 29 anos, que começam a ser vacinadas na segunda-feira (16), quando poderão se cadastrar pessoas com 28 anos, que começam a ser vacinadas já no dia seguinte. Pessoas com 27 anos poderão se cadastrar a partir de terça (17) e, com 26 anos, na quarta-feira (18). Na quinta-feira (19) o cadastro será liberado para quem tem a partir dos 25 anos.



“A chegada de mais lotes de vacinas esta semana está permitindo que possamos avançar e organizar um novo calendário de vacinação, chegando às pessoas com 25 anos. Com isso estamos dando mais alguns passos em direção à nossa meta de chegarmos, até o fim do mês, ao público de 18 anos. A vacinação já vem mostrando resultados positivos na cidade e todos os esforços estão sendo feitos pela prefeitura, em especial pela equipe da Secretaria de Saúde, para que os petropolitanos sejam imunizados o quanto antes”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que a chegada de mais lotes de vacinas é fundamental para que tal objetivo seja alcançado.



“Seguimos trabalhando na logística e no planejamento para que a vacinação continue avançando de forma ágil e organizada. Isso é o que vem garantindo, desde o início da campanha, que todas as pessoas cadastradas recebam a vacina. Petrópolis tem hoje mais de 72% da população maior de 18 anos vacinada com pelo menos uma dose e mais de 33% do grupo vacinável, que já completou o esquema de vacinação - recebendo a vacina em dose única ou as duas doses necessárias para a imunização. Isso é o resultado do trabalho de uma equipe dedicada e responsável que temos na Secretaria. Seguiremos trabalhando de forma incansável até que toda população esteja vacinada”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Os agendamentos para vacinação devem ser feitos pelo site da prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas estejam atentas ao preenchimento dos dados até a finalização do cadastro. A confirmação de data e local de agendamento pode ser feita com a digitação do CPF ao fim do cadastro.