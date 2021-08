Interessados em adotar algum pet deverão apresentar CPF, identidade, comprovante de residência fixa, além de precisarem ser maiores de 18 anos - Reprodução

Publicado 12/08/2021 18:39 | Atualizado 12/08/2021 18:41

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), promove neste sábado (14) a nona edição da Campanha de Adoção de Animais. O evento, que tem a intenção de estimular a posse responsável, vai acontecer no mesmo local das etapas anteriores, na Praça Dom Pedro II, de 10h às 15h.

Os cães e gatos levados para a feira são exclusivamente de protetores independentes e das instituições Dog’s Heaven, GAPA - Itaipava, Projeto Cães do Quarteirão e Alma Peluda. Os interessados em adotar algum pet deverão apresentar CPF, identidade, comprovante de residência fixa, além de precisarem ser maiores de 18 anos.



O prefeito interino, Hingo Hammes, comemorou a realização de mais uma etapa e destacou os números obtidos até aqui: “É muito gratificante ver o crescimento da campanha na cidade. Começamos com essa ideia em fevereiro e já possibilitamos 77 adoções conscientes neste ano”.



Em mais uma edição, a loja de ração Rospauth e a Escola de Tosa Cintia Lima manterão a parceria com a campanha oferecendo, respectivamente, um vale de 10% de desconto em produtos do seu estabelecimento aos novos tutores e uma sessão de banho e tosa aos animais que forem adotados.

