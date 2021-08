Para atendimentos no Centro Odontológico, pacientes precisam de encaminhamentos da unidade de saúde em que são atendidos - Divulgação/Ascom

Publicado 13/08/2021 18:09

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, realizará neste sábado (14) um mutirão de atendimentos odontológicos para o procedimento de endodontia, no tratamento de canal e implante de próteses. A ação será realizada no Centro de Especialidades Odontológicas, do Centro, de 8h às 16h. A previsão é de que 32 pacientes pré-agendados sejam atendidos.

“Muitas pessoas não têm como arcar com os custos deste tipo de tratamento na rede particular. No Centro de Especialidades Odontológicas, realizamos de forma gratuita e pela rede de saúde. Com os mutirões esperamos atender a demanda que ficou acumulada em função da pandemia”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa, ressaltou que os próximos mutirões já estão sendo organizados: “Os mutirões serão realizados de maneira responsável, respeitando a capacidade de atendimento dos dentistas da rede. Já estamos trabalhando para que, nos próximos, tenhamos também tratamentos com prótese. Além disso, vamos voltar a realizar os mutirões de consultas e exames ambulatoriais”.

Para atendimentos no Centro Odontológico, os pacientes precisam de encaminhamentos da unidade de saúde em que são atendidos. Na UBS ou PSF, é realizada a triagem e o direcionamento para o Centro Odontológico, que possui regulação própria. A unidade do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Centro fica localizada na Rua Monsenhor Bacelar, 352.