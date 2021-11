Petrópolis atingiu esta semana 91,71% das pessoas maiores de 12 anos com pelo menos uma dose da vacina aplicada e 72,98% deste grupo com o esquema de vacinação completo - Reprodução

Petrópolis atingiu esta semana 91,71% das pessoas maiores de 12 anos com pelo menos uma dose da vacina aplicada e 72,98% deste grupo com o esquema de vacinação completoReprodução

Publicado 18/11/2021 08:30

Petrópolis - Equipes da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde de Petrópolis trabalham no planejamento para a nova etapa da campanha de Imunização contra a COVID-19, que depende do envio de nota técnica do Ministério da Saúde e da chegada de novos lotes de vacinas específicos para este fim.

Conforme anunciado pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga, na terça-feira (16), a aplicação da dose de reforço terá o prazo reduzido de seis para cinco meses após a segunda dose. O reforço na proteção - até então destinado a idosos, trabalhadores da Saúde e pacientes imunossuprimidos - será estendido a todas as pessoas maiores de 18 anos.

O Ministério da Saúde também anunciou nova redução no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer, que passa a ser de 21 dias. O intervalo que inicialmente era de 12 semanas já havia sido reduzido para oito semanas em setembro.

“Petrópolis se destaca na campanha de imunização contra a COVID-19 pela organização com que a Secretaria de Saúde vem conduzindo os trabalhos desde o início da vacinação. Temos uma equipe dedicada e comprometida em fazer com que a vacina chegue a todos os petropolitanos. Com as novas medidas anunciadas, que aumentarão novamente o público a ser alcançado, a Secretaria de Saúde está mais uma vez fazendo todo o planejamento para que a cidade se mantenha reconhecida pelo trabalho de excelência”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

