Curso é uma das ações do novo espaço da Central da Libras que também conta com sala para atendimento reservado, gravação de vídeos e atendimento via WhatsApp - Divulgação/Ascom

Publicado 01/12/2021 15:13

Petrópolis - Cinquenta e dois servidores municipais participaram da aula inaugural do curso de Libras, realizada nessa terça-feira (30) na Central de Libras, que fica na avenida Dom Pedro, no centro. Os encontros, que ocorrerão sempre às terças-feiras, das 9h às 10h30, seguirão até 15 de março de 2022.



“Agradeço os servidores das mais diversas secretarias que fizeram questão de se inscrever nesse curso. A intenção do Executivo é ampliar o acesso da população aos equipamentos públicos”, afirmou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.



Responsável pelo curso, o pedagogo e intérprete de Libras, Matheus Augusto, disse que a primeira aula foi muito positiva: “Público dedicado. Pessoas de secretarias diferentes, como educação e saúde, todos muito empenhados em aprender”.



Michele Cirino, servidora da área técnica da Saúde, ressaltou que o curso é uma necessidade: “Temos que pensar em equidade. Todos devem ter acesso à informação e o poder público deve oferecer esse serviço. Sempre penso que posso um dia precisar ajudar uma pessoa e quero poder fazer isso com segurança e facilidade”.

Ela ressaltou a importância da iniciativa do poder público: “Percebo que a prefeitura está mais atenta a esse tipo de informação, promovendo mais acesso e incentivo a esse tipo de curso. Isso é imprescindível”.



O secretário de Assistência Social, Hugo Bento, ressalta que o curso é uma das ações do novo espaço da Central da Libras que também passou a contar com sala para atendimento reservado, gravação de vídeos e atendimento via WhatsApp.



“Novos cursos de aperfeiçoamento e técnicos serão formulados também para a comunidade surda, tudo para garantir o pleno atendimento da população”, contou Bento.