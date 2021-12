Pagamento em cota única do IPTU garante desconto de 10% até o dia 6 de janeiro - Reprodução

Publicado 22/12/2021 19:34

Petrópolis - A Secretaria de Fazenda de Petrópolis monta, a partir dessa segunda-feira (27), um polo avançado para a retirada da segunda via do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no Centro de Cultura Raul de Leoni. O espaço irá funcionar entre 9h e 17h. O pagamento em cota única garante desconto de 10% até o dia 6 de janeiro.

De acordo com o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa, o pagamento em cota única do IPTU garante, além do desconto, benefícios para a cidade. “Com isso, a cidade terá condições de investir em todas as áreas, principalmente nas áreas sociais, que tanto precisam nesse momento”, disse Patuléa.