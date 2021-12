4º Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Serra Verde Imperial aconteceu no SESC Quitandinha, em Petrópolis - Marco Antonio Pereira

4º Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Serra Verde Imperial aconteceu no SESC Quitandinha, em PetrópolisMarco Antonio Pereira

Publicado 21/12/2021 18:37

Petrópolis - A cidade de Petrópolis, na Região Serrana, sediou neste mês de dezembro o 4º Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Serra Verde Imperial, evento promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Sectur), que reuniu representantes do governo estadual e das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, além de empresários e representantes do setor.



O fórum promovido pelo governo do estado - e que aconteceu no Sesc Quitandinha - teve a realização da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e o apoio da Prefeitura de Petrópolis.



Na abertura dos trabalhos, Sérgio Ricardo Almeida - representante da Secretaria de Turismo do estado - disse que o turismo é a atividade mais importante para a região, fazendo elogios ao antigo Hotel Quitandinha, dando o local como exemplo dos atrativos que podem ser visitados em Petrópolis, cidade com um vasto patrimônio histórico e cultural na serra.

Membros do governo estadual e de cidades que compõe a Serra Verde Imperial durante o 4º Fórum do Turismo Fluminense Divulgação/Darlinton Ferreira

Sérgio ressaltou que a política do estado para o turismo tem sido reforçada no governo de Cláudio Castro, com iniciativas dentro e fora do Rio de Janeiro, com o objetivo de retomar com força as atividades do setor, “um dos que mais sofreram os efeitos da pandemia do novo coronavírus”, em suas palavras.



Em seguida, o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, expôs que a recuperação e o avanço da economia fluminense passam pelo desenvolvimento do setor de turismo, e a Região Serrana tem todo um potencial para isso: “A unificação do calendário de atividades precisa ser bem definido para que o ‘produto’ seja bem comercializado na rede de turismo”, avaliou Vinicius.



Logo depois, o ex-prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, destacou a importância de o estado ter trazido o evento para o município, para discutir o futuro do turismo na região: “Acreditamos no futuro, a vacinação avançou na nossa cidade, nos permitindo ter o Natal Imperial, os eventos que aconteceram durante o ano... Gostaríamos de destacar o turismo de negócios e o turismo esportivo, que devem estar cada vez mais na pauta de nossos eventos turísticos”.



Termos de Cooperação do Estado com as cidades

A ocasião também marcou a assinatura dos Termos de Cooperação do Estado com as prefeituras da região, com a presença do secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.



O secretário declarou que o documento foca principalmente no artesanato regional, para se avançar no cadastro da Carteira Nacional do Artesão, a fim de proporcionar vários benefícios aos profissionais da área: “A atividade é muito importante para gerar emprego e renda no estado, por isso essa atenção especial à categoria”. Sérgio ressaltou que a política do estado para o turismo tem sido reforçada no governo de Cláudio Castro, com iniciativas dentro e fora do Rio de Janeiro, com o objetivo de retomar com força as atividades do setor, “um dos que mais sofreram os efeitos da pandemia do novo coronavírus”, em suas palavras.Em seguida, o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, expôs que a recuperação e o avanço da economia fluminense passam pelo desenvolvimento do setor de turismo, e a Região Serrana tem todo um potencial para isso: “A unificação do calendário de atividades precisa ser bem definido para que o ‘produto’ seja bem comercializado na rede de turismo”, avaliou Vinicius.Logo depois, o ex-prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, destacou a importância de o estado ter trazido o evento para o município, para discutir o futuro do turismo na região: “Acreditamos no futuro, a vacinação avançou na nossa cidade, nos permitindo ter o Natal Imperial, os eventos que aconteceram durante o ano... Gostaríamos de destacar o turismo de negócios e o turismo esportivo, que devem estar cada vez mais na pauta de nossos eventos turísticos”.A ocasião também marcou a assinatura dos Termos de Cooperação do Estado com as prefeituras da região, com a presença do secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.O secretário declarou que o documento foca principalmente no artesanato regional, para se avançar no cadastro da Carteira Nacional do Artesão, a fim de proporcionar vários benefícios aos profissionais da área: “A atividade é muito importante para gerar emprego e renda no estado, por isso essa atenção especial à categoria”.

Secretário de Turismo do estado, Gustavo Tutuca, assina Termo de Cooperação do Estado com as prefeituras da região Divulgação/Darlinton Ferreira

“Tivemos um retorno muito positivo do trade turístico das regiões em que passamos com o fórum. É um momento importante de debate das particularidades locais, dos seus gargalos… Quando vamos para a região, conversamos com os gestores, com o trade local, permitindo que a gente identifique potencialidades e enfrente esses gargalos para a retomada do setor”, declarou Gustavo, fazendo um balanço das etapas do fórum.



Na prática, a iniciativa do governo do estado já tem dado frutos, segundo o secretário. “Estamos identificando os problemas nas regiões em que já aconteceu o fórum e vamos avançando nas soluções. Já aprontamos, por exemplo, uma licitação no valor de aproximadamente R$ 60 milhões para melhorar a infraestrutura de sinalização turística de todo o estado do Rio de Janeiro”.



Gustavo também citou o investimento na promoção dos destinos turísticos do interior, com uma campanha publicitária no valor de R$ 30 milhões, segundo ele, a maior da história do governo do estado para o setor.



Integração e fortalecimento regional

Na parte manhã, o fórum foi mediado por Luiz André Alzer, jornalista convidado do jornal O Dia, na qual foi discutido como as cidades da região podem se unir para que haja uma integração de calendários dos eventos, em um movimento sinérgico para o crescimento conjunto.



A questão da infraestrutura foi levantada no painel, pois, segundo os debatedores, ela é fundamental para a evolução do turismo regional, incidindo inclusive sobre a atração de mais moradores vindos do Grande Rio.



O evento continuou com mais mesas: “A importância da comunicação para o fortalecimento do turismo”, “Novas tendências do turismo na Serra Verde Imperial”, “Experiências e circuitos ecorrurais” e “Turismo cervejeiro como vetor de desenvolvimento econômico”.



A força do turismo fluminense

O secretário de Turismo do estado foi o escolhido para fazer uma palestra sobre a retomada do setor. Gustavo começou falando que o avanço da vacinação foi primordial para o turismo voltar a ganhar força.



Dados de 2019 mostram que quase 30% dos turistas internacionais escolheram o estado do Rio de Janeiro como destino turístico. Com o maior controle da pandemia após o avanço da vacinação, o secretário citou como ações do governo para essa retomada a dinamização do hub internacional do aeroporto do Galeão, iniciativas facilitadoras para o fomento do setor - através do Plano Turismo RJ +10 Anos -, o programa Turismo Presente, o Guia do Turismo Rural, o Programa do Artesanato Fluminense, o Programa de Excelência em Gestão do Turismo Fluminense, o Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense e a Sinalização Turística. “Tivemos um retorno muito positivo do trade turístico das regiões em que passamos com o fórum. É um momento importante de debate das particularidades locais, dos seus gargalos… Quando vamos para a região, conversamos com os gestores, com o trade local, permitindo que a gente identifique potencialidades e enfrente esses gargalos para a retomada do setor”, declarou Gustavo, fazendo um balanço das etapas do fórum.Na prática, a iniciativa do governo do estado já tem dado frutos, segundo o secretário. “Estamos identificando os problemas nas regiões em que já aconteceu o fórum e vamos avançando nas soluções. Já aprontamos, por exemplo, uma licitação no valor de aproximadamente R$ 60 milhões para melhorar a infraestrutura de sinalização turística de todo o estado do Rio de Janeiro”.Gustavo também citou o investimento na promoção dos destinos turísticos do interior, com uma campanha publicitária no valor de R$ 30 milhões, segundo ele, a maior da história do governo do estado para o setor.Na parte manhã, o fórum foi mediado por Luiz André Alzer, jornalista convidado do jornal O Dia, na qual foi discutido como as cidades da região podem se unir para que haja uma integração de calendários dos eventos, em um movimento sinérgico para o crescimento conjunto.A questão da infraestrutura foi levantada no painel, pois, segundo os debatedores, ela é fundamental para a evolução do turismo regional, incidindo inclusive sobre a atração de mais moradores vindos do Grande Rio.O evento continuou com mais mesas: “A importância da comunicação para o fortalecimento do turismo”, “Novas tendências do turismo na Serra Verde Imperial”, “Experiências e circuitos ecorrurais” e “Turismo cervejeiro como vetor de desenvolvimento econômico”.O secretário de Turismo do estado foi o escolhido para fazer uma palestra sobre a retomada do setor. Gustavo começou falando que o avanço da vacinação foi primordial para o turismo voltar a ganhar força.Dados de 2019 mostram que quase 30% dos turistas internacionais escolheram o estado do Rio de Janeiro como destino turístico. Com o maior controle da pandemia após o avanço da vacinação, o secretário citou como ações do governo para essa retomada a dinamização do hub internacional do aeroporto do Galeão, iniciativas facilitadoras para o fomento do setor - através do Plano Turismo RJ +10 Anos -, o programa Turismo Presente, o Guia do Turismo Rural, o Programa do Artesanato Fluminense, o Programa de Excelência em Gestão do Turismo Fluminense, o Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense e a Sinalização Turística.

Secretário de Tusimo do estado, Gustavo Tutuca, em frente ao SESC Quitandinha Divulgação/Darlinton Ferreira

Gustavo ainda falou de outras ações como a realizada junto aos Legislativos municipais, incursões de divulgação do estado em outras regiões do país, encontros comerciais com agentes do setor para apresentar os destinos turísticos do Rio, o lançamento de uma campanha publicitária, entre outros.



Estado quer unir as regiões para desenvolvimento do turismo

O fórum faz parte do programa “Turismo RJ + Perto”, que visa à integração e à união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo de debater a atividade turística no estado.



O evento em Petrópolis contou com palestra, painel, mesas de debates, apresentações culturais e experiências gastronômicas. As cidades serranas também apresentaram suas potencialidades turísticas através de estandes, onde os participantes puderam ter uma pequena amostra do que o visitante pode encontrar em cada uma.



Estado se mobiliza para dinamizar o setor de turismo

O governo do estado do Rio de Janeiro tem promovido várias frentes para dinamizar o setor de turismo. Abaixo as principais:



Plano Turismo RJ +10 Anos

Considerado um legado de gestão, seu objetivo é propor ações para colocar o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos no cenário mundial, que alcancem resultados no período dos próximos dez anos.



Turismo RJ + Perto

Objetivo da iniciativa é a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior para debater a atividade turística no estado.



Guia do Turismo Rural

O guia tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e cultural nas áreas rurais, por meio de atividades turísticas. Este é o objetivo do programa “Turismo Rural RJ”, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), a TurisRio, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa); e o Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense (Negef), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Rio das Flores, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Paracambi e Paraíba do Sul, localizados na região turística Vale do Café, foram os primeiros a receber a visita dos técnicos da TurisRio. O objetivo da equipe é identificar e mapear os atrativos para, futuramente, capacitar e promover os produtos direcionados ao turismo rural.



Programa do Artesanato Fluminense

O artesanato é um produto de grande importância dentro do setor. Com isso, o Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, tem como objetivo reconhecer a atividade como geradora de desenvolvimento regional e registro vivo da história local. O programa coloca em prática ações que visam o empreendedorismo para os inscritos, além de identificar e mapear a matéria-prima e técnica utilizada pelos artesãos do estado.



Programa de Excelência em Gestão do Turismo Fluminense

O projeto teve início em maio de 2019 quando foi realizado o I Seminário de Articulação Institucional do Turismo Brasileiro. Em seguida, foi oferecido aos participantes do primeiro evento, aos secretários e servidores dos órgãos de turismo do Estado, e aos membros dos Conselhos Municipais e de Instâncias de Governança regionais do setor um curso de aprofundamento. Trinta e oito municípios aderiram ao Programa e entregaram, ao final, o Plano Integrado de Desenvolvimento do Turismo, recebendo o “Selo Excelência” pela participação.



Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense

O projeto, realizado pela Setur-RJ e pela TurisRio, reúne gestores municipaispara esclarecer dúvidas em relação ao Cadastur, sinalização turística, conselhos municipais, instâncias de governança, além de diversos segmentos do turismo como rural, rodoviário, religioso, ecológico e esportivo, intensificando a relação com os municípios do interior do estado.



Sinalização Turística

Objetivo do programa é apresentar projetos desenvolvidos para cada uma das cidades baseado nas informações coletadas no mapeamento dos locais. Reuniões foram feitas pelas equipes da Setur, da TurisRio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) com representantes dos município.



As cidades que compõe a Serra Verde Imperial

Petrópolis

Petrópolis é um município que faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e também é conhecida como Cidade Imperial. Ocupa uma área de 795,798 km², sua população em 2018 era de 305 687 habitantes, segundo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de ser a maior e mais populosa cidade da Região Serrana, também detém o maior PIB e IDH da região.

É considerada uma cidade com alto nível de segurança, a sexta mais segura do Brasil, segundo classificação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O clima ameno, as construções históricas e a vegetação abundante são grandes atrativos turísticos. Além disso, a cidade possui um movimentado comércio e serviços, além de produção agropecuária e indústria.



Teresópolis

Teresópolis pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e fica a cerca de 94,3 km ao norte da capital do estado. Ocupa uma área de pouco mais de 770 km², sendo aproximadamente 64 km² em área urbana, e sua população atual é estimada em 185 820 habitantes. Cercada por montanhas e unidades naturais de conservação, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas, tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, além de ser sede do centro de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores.



Nova Friburgo

Nova Friburgo é uma cidade com população estimada de 191.664 habitantes e uma altitude média de 985 metros, distante a 136 km da capital fluminense. Ocupa uma área de 933,414 km² e suas principais atividades econômicas são indústria metalúrgica, moda íntima, olericultura, caprinocultura e turismo. É também a cidade mais fria do estado, com médias chegando a ficar abaixo dos 10ºC no inverno. Foi batizada pelos suíços com o nome de Nova Friburgo, em homenagem à cidade de onde partiu a maioria das famílias de imigrantes europeus que colonizaram a cidade.



Guapimirim

O município de Guapimirim localiza-se na Baixada Fluminense e fica a aproximadamente 50 km da capital. Seu ponto turístico mais famoso é o Dedo de Deus. Sua população estimada em 2020 era de 61 388 habitantes. A cidade está localizada num vale formado pela base do Pico Dedo de Deus – Serra dos Órgãos, e faz limite com os municípios de: Teresópolis e Petrópolis (norte), Itaboraí (sul), Cachoeiras de Macacu (leste) e Magé, com a Baía de Guanabara a oeste. Setenta por cento do seu território está em área de proteção ambiental. Apesar de pertencer geograficamente à Baixada Fluminense, Guapimirim faz parte da classificação do Governo do estado como pertencente à Serra Verde Imperial.



Cachoeiras de Macacu

Cachoeiras de Macacu faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua população estimada em 2019 era de aproximadamente 59 mil habitantes. Desde dezembro de 2013 faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assim deixando de ser parte do interior fluminense por lei. É atravessada pelo Rio Macacu, o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume d'água. Sua economia baseia-se na agricultura (principalmente coco, goiaba, inhame, aipim, milho) e na pecuária bovina. Cachoeiras é uma cidade dividida: a região sul tem características de baixada, e a parte norte, de serra. Gustavo ainda falou de outras ações como a realizada junto aos Legislativos municipais, incursões de divulgação do estado em outras regiões do país, encontros comerciais com agentes do setor para apresentar os destinos turísticos do Rio, o lançamento de uma campanha publicitária, entre outros.Estado quer unir as regiões para desenvolvimento do turismoO fórum faz parte do programa “Turismo RJ + Perto”, que visa à integração e à união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo de debater a atividade turística no estado.O evento em Petrópolis contou com palestra, painel, mesas de debates, apresentações culturais e experiências gastronômicas. As cidades serranas também apresentaram suas potencialidades turísticas através de estandes, onde os participantes puderam ter uma pequena amostra do que o visitante pode encontrar em cada uma.O governo do estado do Rio de Janeiro tem promovido várias frentes para dinamizar o setor de turismo. Abaixo as principais:Plano Turismo RJ +10 AnosConsiderado um legado de gestão, seu objetivo é propor ações para colocar o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos no cenário mundial, que alcancem resultados no período dos próximos dez anos.Turismo RJ + PertoObjetivo da iniciativa é a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior para debater a atividade turística no estado.Guia do Turismo RuralO guia tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e cultural nas áreas rurais, por meio de atividades turísticas. Este é o objetivo do programa “Turismo Rural RJ”, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), a TurisRio, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa); e o Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense (Negef), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Rio das Flores, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Paracambi e Paraíba do Sul, localizados na região turística Vale do Café, foram os primeiros a receber a visita dos técnicos da TurisRio. O objetivo da equipe é identificar e mapear os atrativos para, futuramente, capacitar e promover os produtos direcionados ao turismo rural.Programa do Artesanato FluminenseO artesanato é um produto de grande importância dentro do setor. Com isso, o Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, tem como objetivo reconhecer a atividade como geradora de desenvolvimento regional e registro vivo da história local. O programa coloca em prática ações que visam o empreendedorismo para os inscritos, além de identificar e mapear a matéria-prima e técnica utilizada pelos artesãos do estado.Programa de Excelência em Gestão do Turismo FluminenseO projeto teve início em maio de 2019 quando foi realizado o I Seminário de Articulação Institucional do Turismo Brasileiro. Em seguida, foi oferecido aos participantes do primeiro evento, aos secretários e servidores dos órgãos de turismo do Estado, e aos membros dos Conselhos Municipais e de Instâncias de Governança regionais do setor um curso de aprofundamento. Trinta e oito municípios aderiram ao Programa e entregaram, ao final, o Plano Integrado de Desenvolvimento do Turismo, recebendo o “Selo Excelência” pela participação.Núcleo de Atendimento do Turismo FluminenseO projeto, realizado pela Setur-RJ e pela TurisRio, reúne gestores municipaispara esclarecer dúvidas em relação ao Cadastur, sinalização turística, conselhos municipais, instâncias de governança, além de diversos segmentos do turismo como rural, rodoviário, religioso, ecológico e esportivo, intensificando a relação com os municípios do interior do estado.Sinalização TurísticaObjetivo do programa é apresentar projetos desenvolvidos para cada uma das cidades baseado nas informações coletadas no mapeamento dos locais. Reuniões foram feitas pelas equipes da Setur, da TurisRio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) com representantes dos município.PetrópolisPetrópolis é um município que faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e também é conhecida como Cidade Imperial. Ocupa uma área de 795,798 km², sua população em 2018 era de 305 687 habitantes, segundo estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de ser a maior e mais populosa cidade da Região Serrana, também detém o maior PIB e IDH da região.É considerada uma cidade com alto nível de segurança, a sexta mais segura do Brasil, segundo classificação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).O clima ameno, as construções históricas e a vegetação abundante são grandes atrativos turísticos. Além disso, a cidade possui um movimentado comércio e serviços, além de produção agropecuária e indústria.TeresópolisTeresópolis pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e fica a cerca de 94,3 km ao norte da capital do estado. Ocupa uma área de pouco mais de 770 km², sendo aproximadamente 64 km² em área urbana, e sua população atual é estimada em 185 820 habitantes. Cercada por montanhas e unidades naturais de conservação, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas, tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, além de ser sede do centro de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores.Nova FriburgoNova Friburgo é uma cidade com população estimada de 191.664 habitantes e uma altitude média de 985 metros, distante a 136 km da capital fluminense. Ocupa uma área de 933,414 km² e suas principais atividades econômicas são indústria metalúrgica, moda íntima, olericultura, caprinocultura e turismo. É também a cidade mais fria do estado, com médias chegando a ficar abaixo dos 10ºC no inverno. Foi batizada pelos suíços com o nome de Nova Friburgo, em homenagem à cidade de onde partiu a maioria das famílias de imigrantes europeus que colonizaram a cidade.GuapimirimO município de Guapimirim localiza-se na Baixada Fluminense e fica a aproximadamente 50 km da capital. Seu ponto turístico mais famoso é o Dedo de Deus. Sua população estimada em 2020 era de 61 388 habitantes. A cidade está localizada num vale formado pela base do Pico Dedo de Deus – Serra dos Órgãos, e faz limite com os municípios de: Teresópolis e Petrópolis (norte), Itaboraí (sul), Cachoeiras de Macacu (leste) e Magé, com a Baía de Guanabara a oeste. Setenta por cento do seu território está em área de proteção ambiental. Apesar de pertencer geograficamente à Baixada Fluminense, Guapimirim faz parte da classificação do Governo do estado como pertencente à Serra Verde Imperial.Cachoeiras de MacacuCachoeiras de Macacu faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua população estimada em 2019 era de aproximadamente 59 mil habitantes. Desde dezembro de 2013 faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assim deixando de ser parte do interior fluminense por lei. É atravessada pelo Rio Macacu, o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume d'água. Sua economia baseia-se na agricultura (principalmente coco, goiaba, inhame, aipim, milho) e na pecuária bovina. Cachoeiras é uma cidade dividida: a região sul tem características de baixada, e a parte norte, de serra.