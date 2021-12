Maiores de 18 anos que tomaram 2ª dose do imunizante há 4 meses já poderão realizar o agendamento para a aplicação extra - Divulgação/Ascom

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis reduzirá o intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 de cinco para quatro meses. A nova determinação já valerá a partir desta terça-feira (21). Com isso, maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose do imunizante há quatro meses já poderão realizar o agendamento para a aplicação extra. Imunossuprimidos podem receber uma dose extra, além das duas doses do esquema vacinal e a dose de reforço.

“É muito importante que a população esteja atenta ao calendário vacinal. As vacinas contra a COVID-19 têm tido um papel fundamental em todo o mundo para a redução de internações e óbitos. Por isso, precisamos continuar seguindo a ciência”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

“Maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses, devem acessar o site da Prefeitura e realizar o agendamento para a dose de reforço. Além disso, quem ainda não tomou a segunda dose, é importante que complete o ciclo vacinal”, reforçou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.