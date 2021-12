"Fórum é fundamental e reforça a importância do desenvolvimento e da ampliação de serviços dentro da área de saúde mental", disse o prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação/Ascom

Publicado 20/12/2021 17:21

Petrópolis - Com foco no desenvolvimento de estratégias para melhorar o atendimento a pacientes assistidos na rede de Saúde Mental, a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Petrópolis realizaram nesta segunda-feira (20) o primeiro Fórum Municipal de Saúde Mental. O evento contou com 120 inscrições e recebeu profissionais da área que atuam tanto no poder público quanto na rede privada, além de usuários e familiares de pessoas atendidas na rede de saúde mental.

“O Fórum é fundamental e reforça a importância do desenvolvimento e da ampliação de serviços dentro da área de saúde mental. Esse desenvolvimento é crucial, principalmente no momento que estamos vivendo de pandemia, onde cada vez mais vemos pessoas desenvolvendo problemas de saúde mental”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O Fórum municipal teve quatro eixos de discussão: Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito a Cidadania; Gestão Financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de Saúde Mental; Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade; Impactos da Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós pandemia.

O Secretário de Saúde, Marcus Curvelo, destaca que o Fórum é uma oportunidade de discutir a saúde mental com gestores, trabalhadores e usuários do sistema se Saúde, pontuando a realidade local: “Isso é fundamental neste processo de construção das políticas públicas. Os resultados dos debates aqui serão encaminhados para a Conferência Regional, que terá as propostas votadas e encaminhadas para a etapa Estadual e posteriormente discutida na esfera Federal”.

“É fundamental manter os atendimentos da rede de saúde estruturados e otimizados. A pandemia deixou ainda mais evidente a necessidade do cuidado e atenção com a saúde mental. Hoje, nós reunimos profissionais para a discussão de políticas voltadas para este tema”, disse a palestrante e assistente social do Departamento de Saúde Mental, Mariana Papinutto.