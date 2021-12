Drogas apreendidas no bairro Alto da Serra pela Polícia Militar neste sábado (18) - Divulgação/PM

Publicado 19/12/2021 10:07 | Atualizado 19/12/2021 10:11

Petrópolis - Na tarde deste sábado (18), Policiais Militares do DPO Alto da Serra do 26° BPM de Petrópolis, após diligências na rua Carmem Pontes Marcolino, encontraram entorpecentes no forro de um banheiro desativado no CEI Deise Eloi Gomes. Na ação, foram apreendidas 96 tiras de maconha, 64 cápsulas de cocaína e 95 pedras de crack.

Já à noite, Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° e 3° Cia do 26° BPM, após diligências no bairro Castelo São Manoel, em Corrêas, detiveram dois homens com drogas. Na ação, foram apreendidos 403 cápsulas de cocaína, R$ 99 em espécie e um aparelho celular.



A ocorrência foi registrada na 106º DP, sendo os homens autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas).