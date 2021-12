Com o pagamento do 13º salário, Governo municipal quitou o abono dentro do prazo legal - Reprodução

Com o pagamento do 13º salário, Governo municipal quitou o abono dentro do prazo legalReprodução

Publicado 17/12/2021 07:34

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, confirmou a liberação, nesta sexta-feira (17), da segunda metade do 13º salário dos servidores municipais. O pagamento já havia sido planejado pela atual gestão, que trabalhou, desde o dia 1º de janeiro, para manter em dia os salários dos servidores, incluindo aposentados e pensionistas.

Com a medida, o governo garante a injeção de mais de R$ 17 milhões na economia do município e encerra o período à frente da administração municipal com 13 folhas de pagamento quitadas este ano.

“Volto à Câmara Municipal, neste sábado, com a certeza de que cumpri a função que me foi designada em 1º de janeiro, de administrar a cidade até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já nos seis primeiros dias de gestão precisamos dar resposta rápida a ocorrências em função de chuvas e nos desdobramos para garantir os recursos necessários para pagar os salários de dezembro dos servidores. Depois, nos meses seguintes, conseguimos honrar com os pagamentos sempre dentro do prazo. Estamos encerrando a nossa gestão com 13 folhas de pagamento quitadas rigorosamente em dia. É uma vitória e tanto, especialmente em um ano difícil como o que vivemos”, declarou Hammes.

A primeira metade do 13ª salário já tinha sido paga pela Prefeitura – parte antecipada no mês de junho (25%) e a outra parte liberada em novembro (25%). Com o pagamento dos 50% restantes, o governo municipal quita o abono dentro do prazo legal, que expira na próxima segunda-feira (20). O dinheiro da segunda metade do 13º salário será creditado nas contas dos servidores ao longo do dia.