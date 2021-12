Unidade foi reformada e ganhou uma biblioteca ao ar livre para atender a comunidade escolar - Divulgação/Ascom

Unidade foi reformada e ganhou uma biblioteca ao ar livre para atender a comunidade escolarDivulgação/Ascom

Publicado 17/12/2021 07:24

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou o Centro Cultural e Esportivo Professora Marta Regina de Carvalho Ferreira da Escola Municipal Monsenhor João de Deus, no distrito de Pedro do Rio. A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (16). A unidade foi reformada e ganhou uma biblioteca ao ar livre para atender a toda a comunidade escolar.

“A implantação da biblioteca vai agregar mais valor a unidade que é referência não só para a região de Pedro do Rio, mas para toda a cidade. É um orgulho, nesses quase 12 meses assumindo o cargo de prefeito de Petrópolis, poder estar aqui inaugurando essa unidade”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

O Centro Cultural e Esportivo recebeu o nome de Marta Regina que foi professora de história e diretora adjunta da unidade por 16 anos e faleceu em 2020. Os filhos, a irmã e a sobrinha dela compareceram à solenidade. “Essa homenagem é reflexo da dedicação e doação dela com a educação pública e os alunos. Que esse espaço traga momentos de aprendizagem para a comunidade”, comentou a sobrinha de Marta, Isabela Ferreira.

O diretor da escola, Ney Marcos lembrou da sua história com a professora Marta Regina e da importância dela para o colégio: “Ela foi uma guerreira da educação. Estou feliz em participar e compartilhar com toda a equipe da escola e comunidade esse momento”. O Centro Cultural e Esportivo conta com aulas de natação e hidroginástica, além do Projeto de Inclusão Esportiva para os alunos da rede.

A subsecretária de Educação, Ana Carolina Kapler, participou da solenidade e falou sobre o início do projeto em conjunto com toda a escola: “Que esse Centro Cultural seja asas para os alunos e que mais sonhos possam se concretizar”.

O vereador Gil Magno também compareceu ao evento. Ele agradeceu o empenho do prefeito Hingo Hammes à frente da Prefeitura.