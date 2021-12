Desde o início de dezembro, o governo municipal vem trabalhando em melhorias para o bairro Amazonas e o Parque São Vicente - Divulgação/Ascom

Desde o início de dezembro, o governo municipal vem trabalhando em melhorias para o bairro Amazonas e o Parque São VicenteDivulgação/Ascom

Publicado 17/12/2021 07:18

Petrópolis - Depois de 80 anos de espera, a ligação Bingen-Quitandinha, um projeto que vem sendo conduzido pelo prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, está prestes a se tornar realidade. Faltando apenas a assinatura do termo de cooperação entre o Município, a Polícia Rodoviária Federal - PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito - DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a nova via que conecta os dois importantes bairros de acesso à cidade entra em fase de testes já no mês que vem.



Desde o início de dezembro, o governo municipal vem trabalhando em melhorias para o bairro Amazonas e o Parque São Vicente. Nesta semana, foi pavimentado um trecho de 500 metros, que inclui as ruas Bahia e Pernambuco, além de parte da rua Vassouras. Equipes de calceteiros da secretaria de Obras executam ainda o nivelamento das ruas de paralelepípedo, além do trabalho de infraestrutura de drenagem, limpeza e desobstrução de bueiros, para que as ruas Paula Buarque e Dr. Gabriel Junqueira também recebam nova camada de asfalto.



“Concretizar esse sonho da cidade será um motivo de muito orgulho. Esse é um desejo antigo da nossa população. A ligação Bingen-Quitandinha, que entra em testes já em janeiro, será a intervenção na mobilidade urbana de Petrópolis de maior impacto em décadas. Estamos trabalhando há meses, de forma incansável para tornar esse desejo uma realidade. Eu, o diretor-presidente da CPTrans (Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Luciano Moreira) e o vereador Maurinho Branco (vice presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal) fomos diversas vezes a Brasília, onde contamos com o apoio direto do deputado federal Hugo Leal. Os deputados federais doutor Luizinho e Vinícius Farah também nos ajudaram nas visitas ao DNIT, ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT. Estamos trabalhando muito e estamos fazendo as adequações necessárias para a fase de testes. Se tudo der certo, após o período de avaliação haverá melhorias ainda mais robustas para consolidar esta via alternativa”, destacou Hammes.

No trecho que fica próximo à quadra de esportes da rua Vassouras, equipes estão desobstruindo bueiros. "Além disso, estamos nivelando vários pontos das ruas do bairro para que possam receber a camada de asfalto que já foi aplicada nas ruas Pernambuco, Bahia e Vassouras”, disse o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Desde o início do mês, equipes da Comdep também realizam o trabalho de roçada em vários pontos do bairro. “Começamos com a roçada na área do Parque São Vicente e esse trabalho será feito em todo o bairro para melhorar a visibilidade e facilitar a passagem pelo trecho. Além disso, será intensificado entulho e a retirada de terra em um trecho da pista”, afirmou o presidente da Comdep, Leonardo Fernandes.



Tanto no Amazonas quanto no Parque São Vicente começa, ainda nesta semana, uma vistoria nos pontos de iluminação e o estudo das melhorias necessárias. “Nossa equipe de Iluminação Pública já está percorrendo o bairro e continuará esse trabalho para identificar todos os pontos que precisam de reparo, além dos pontos onde será necessária a melhoria da iluminação, a fim de dar mais visibilidade, especialmente nos trechos de acesso à rodovia federal”, finalizou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.