Lote entregue pelo Estado chega no momento em que o número de pacientes com sintomas gripais vem aumentando na cidadeReprodução

Publicado 17/12/2021 06:55

Petrópolis - Pessoas com sintomas gripais leves que precisem de atendimento podem se dirigir a qualquer uma das mais de 50 unidades de Saúde – UBSs e PSFs – em funcionamento em bairros dos cinco distritos do município.

A orientação da Secretaria de Saúde tem o objetivo de reduzir a sobrecarga na UPA Cascatinha – unidade de referência para pacientes com sintomas respiratórios mais graves. Desde o início da semana o local registra um movimento três vezes maior que o normal.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembra que nos postos dos bairros a população encontra também testes rápidos (swab rápido de antígeno, com resultado em 15 minutos) para COVID-19. Nas UBSs Itaipava, Itamarati, Quitandinha, Retiro, Posse e Pedro do Rio e no Centro de Saúde, pacientes também podem fazer o teste RT-PCR para a doença.

“Normalmente os sintomas gripais leves podem ser tratados em casa, mantendo a hidratação e fazendo repouso. Mas se a pessoa com sintomas leves precisar, pode procurar a unidade de saúde do seu bairro. O número de atendimentos praticamente triplicou nos últimos dias na UPA Cascatinha. Importante que as pessoas saibam que devem procurar a unidade de emergência somente no caso de sintomas mais graves. Para casos leves, o cidadão pode buscar os postos de saúde dos bairros, perto de casa”, orienta Aloisio Barbosa.

Salas de vacina de 14 equipamentos de saúde do município receberam na manhã desta quinta-feira (16) 2.200 doses do imunizante contra a Influenza, vírus da gripe. O lote entregue pelo Estado na quarta-feira (15) chega no momento em que a demande pacientes com sintomas gripais vem aumentando.

A vacina contra a influenza está sendo distribuída pela equipe da Divisão de Imunização para as UBSs Morin, Alto Independência, Quitandinha, Mosela, Retiro, Itamarati, Itaipava, Araras e Pedro do Rio; nos PSFs Alto da Serra, São Sebastião e Posse, além do Hospital Alcides Carneiro (HAC) e do Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira.