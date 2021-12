Igreja Luterana fica na avenida Ipiranga, no centro de Petrópolis - Divulgação

Publicado 16/12/2021 07:25

Petrópolis - O clima de natal já está no ar e seguindo a ideia dos tradicionais mercados montados para esta época na Alemanha, a Comunidade Luterana em Petrópolis realiza entre nesta quinta-feira (16) e no domingo (19), o Lutherischer Weihnachtsmarkt 2021 – Mercado de Natal da Luterana. O evento vai reunir o trabalho de artistas locais e culinária típica desse período em que o nascimento de Jesus é comemorado por todos os cristãos ao redor do mundo.

Ao longo dos quatro dias de evento, o público, também vai poder acompanhar apresentações artísticas e musicais, além da gastronomia com itens como croquete de carne, pão com linguiça, salsichão, sanduíche de pernil, salada de batatas, cucas, biscoitos e bolos. Ainda haverá espaço para refrigerantes, cerveja e chope gelados, ou um bom café quentinho.

O evento não se restringe apenas às comemorações natalinas, mas tem o intuito de arrecadar fundos para a comunidade, que tem como meta continuar suas atividades na missionárias de levar a mensagem de Cristo a todos.

Toda a renda arrecadada será destinada às obras estruturais e de manutenção da igreja e para aquisição de gêneros alimentícios para composição das cestas básicas, que são distribuídas mensalmente a 42 famílias carentes na cidade de Petrópolis.